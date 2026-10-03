Milei aterrizó en Aeroparque luego de su participación en el Argentina Week de París

Después de encabezar la Argentina Week en Paris, Javier Milei volvió al país y volverá a enfocarse en los desafíos que enfrenta el oficialismo en el Congreso, con especial interés en las iniciativas que impulsa La Libertad Avanza en el Parlamente, como el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. También deberá empezar a pensar en la sesión a la que citó la oposición para tratar la caída del DNU 70/2023. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

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