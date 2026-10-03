Después de encabezar la Argentina Week en Paris, Javier Milei volvió al país y volverá a enfocarse en los desafíos que enfrenta el oficialismo en el Congreso, con especial interés en las iniciativas que impulsa La Libertad Avanza en el Parlamente, como el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. También deberá empezar a pensar en la sesión a la que citó la oposición para tratar la caída del DNU 70/2023. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei aterrizó en Aeroparque luego de su participación en el Argentina Week de París
El jefe de Estado llegó a la Argentina a las 10.15. Lo acompañó la comitiva presidencial.
Hace 14 minutos
Milei aterrizó en Aeroparque luego de su participación en el Argentina Week de París
El presidente Javier Milei aterrizó en Aeroparque tras su participación en el Argentina Week, realizado en París. A las 10:15, el jefe de Estado arribó acompañado de la comitiva presidencial.
Hace 1 hora
Asustado por el riesgo país, Milei hace campaña en París: "Acelerar el crecimiento"
El Presidente dio un discurso envuelto en penumbras en el que planteó que la crisis financiera que atraviesa Argentina es culpa de "convulsiones" que se viven a nivel global. También tildó de "bastante ingrato" su rol como mandatario.
Con una crisis financiera en puerta y el riesgo país en ebullición, el presidente Javier Milei le echó la culpa en París a las "convulsiones internacionales", intentó defender su gestión y prometió que en caso de ser reelegido en 2027 va a "acelerar la tasa de crecimiento".
Hace 1 hora
El plan de Lousteau para un frente anti Milei: "El que más chance tenga"
El diputado nacional del radicalismo afirmó que está trabajando para concretar un encuentro entre distintos sectores y referentes para competirle al Presidente en las elecciones 2027. A quiénes busca tentar.
El diputado nacional de Provincias Unidas Martín Lousteau afirmó que está trabajando para la construcción de un frente electoral que enfrente al presidente Javier Milei. El ex titular de la Unión Cívica Radical (UCR) bregó por "convocar a todos, desde los del PRO que están avergonzado de que su partido esté con Milei, hasta el otro extremo", incluyendo al peronismo "hasta Myriam Bregman".
Hace 1 hora
Misiones va a la Justicia por el DNU de Milei contra la Ley de Tierras
Mientras en el Congreso aún hay incertidumbre por el quórum para tratarlo, Hugo Passalacqua avanzó con judicializar el decreto de Milei que anuló la Ley de Tierras.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó este viernes al Fiscal de Estado a iniciar acciones judiciales para "resguardar los derechos de la provincia sobre su territorio". La medida llega tras el reciente fallo de la Corte Suprema que dejó vigente un artículo del DNU 70/23 con el que se derogó la ley que establece límites a la venta de tierras para extranjeros.
Hace 2 horas
Lo que se cocina en París: Milei y los gobernadores negocian la agenda del Congreso
El Presidente se llevó a la mitad de los mandatarios provinciales a la gira por Francia. Estos dialogaron con los representantes de la Casa Rosada sobre los dos principales temas que el Gobierno quiere sacar.
Fuentes parlamentarias comentaron a El Destape que París es la sede de las conversaciones entre Nación y las provincias, tanto para la reforma electoral, que Milei considera clave para su potencial reelección, como para el presupuesto 202
Javier Milei se llevó a la mitad de los gobernadores de la Argentina a París, para la gira por Francia, que incluyó una bilateral con el presidente Emanuel Macron y reuniones con empresarios. El líder de La Libertad Avanza (LLA) y sus representantes buscaron ablandar a los jefes provinciales para que estos habiliten a sus senadores y diputados en el Congreso a apoyar los dos principales proyectos enviados por la Casa Rosada: el presupuesto 2027 y la reforma electoral.
Hace 11 horas
Resaca de la fiesta en París, se activó la campaña del miedo y una jugada de billar
Desde París, Javier Milei y Luis Caputo atribuyeron la escalada del riesgo país y la tensión financiera a la posibilidad de un triunfo opositor en 2027. Mientras el JP Morgan y el FMI advierten sobre la recesión y los límites del crecimiento, los datos tributarios muestran una creciente concentración de la riqueza y la Corte Suprema abre una nueva disputa por la Ley de Tierras.
Hace 16 horas
La consultora que convirtió la motosierra en modelo para el capital francés
Mientras el galardón recibido junto al Nobel Philippe Aghion circulaba como un reconocimiento internacional, el economista Romaric Godin de Mediapart, fue prácticamente el único en explicar quiénes están detrás del Paris Economic Forum. Su conclusión: el mileísmo se convirtió en el programa político de una parte del capital financiero y tecnológico francés.
Hace 17 horas
Pandanés cerró sus locales y despidió a 150 trabajadores
La cadena de panaderías cerró sus 25 sucursales y pidió la quiebra. Los empleados denuncian que fueron despedidos por WhatsApp y sin aviso formal.
Hace 18 horas
Pasaporte de oro: Argentina se suma a países como Antigua y Barbuda, Dominica y Granada
Argentina se incorporará a un mecanismo utilizado por un grupo reducido de países, cuyas economías son precarias.
Hace 19 horas
Caputo confirmó que habrá una reforma previsional, pero después de las elecciones
Caputo consideró que una reforma es necesaria porque “cayó la natalidad y porque el kirchnerismo sumó una gran cantidad de jubilados” que no tenían aportes.
Hace 20 horas
Fuerte gesto: Lula cierra su campaña con la bandera de "Las Malvinas son argentinas"
A pocos días de las elecciones en Brasil, Lula se mostró con una remera alusiva a la emblemática bandera que desplegaron los jugadores de la Selección en el mundial y que devino en el giro malvinero de Milei.
Hace 21 horas
El Gobierno vuelve a aumentar los adicionales de las fuerzas de seguridad
Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal tendrán nuevos suplementos y compensaciones desde octubre.
Hace 22 horas
Después del discurso de Milei, el riesgo país llega a su máximo en el año
Luego del discurso del jefe de Estado, los bonos se desploman y el riesgo país llega a los 650 puntos básicos.
Hace 22 horas
Casi 6 millones de morosos: la deuda alcanza a cuatro de cada diez personas ocupadas
Un informe del CEPA contabilizó 5.962.892 personas con deudas en situación irregular en agosto. El número creció en 27.173 casos en un mes y equivale al 37,2% de la población económicamente activa.
Hace 22 horas
Argentina en venta: Caputo impulsó el “pasaporte de oro” para millonarios en París
La iniciativa empezó a despertar interés entre los norteamericanos de alto poder adquisitivo. Algunas firmas de asesoría global señalan que la ciudadanía argentina se convertirá en un nuevo símbolo de “estatus” para los estadounidenses ricos.
Hace 23 horas
Presentan una cautelar para suspender la venta de tierras a extranjeros
Exigieron que se suspenda la posibilidad de vender tierras sin control a extranjeros como establece el decreto 70/2023 de Javier Milei.