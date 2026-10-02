EE.UU. refuerza su presencia militar en Medio Oriente y crece la tensión con Irán

El presidente norteamericano Donald Trump afirmó que “se acerca el momento” de tomar una decisión definitiva sobre el conflicto con Irán y sostuvo que Estados Unidos podría optar por un acuerdo diplomático o por una nueva escalada militar. Las declaraciones se produjeron horas después de que Teherán confirmara la recepción de la respuesta oficial de Washington a su última propuesta de paz, que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si se cumplen sus condiciones. Trump había calificado previamente de “inaceptable” el plan iraní. Seguí el minuto a minuto de la guerra en Irán y en todo Medio Oriente en El Destape.