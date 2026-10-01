A solo unas horas de su regreso de Nueva York, Javier Milei volvió a subirse al avión presidencial. En esta ocasión el destino es Francia, más precisamente París, donde se llevará a cabo la Argentina Week entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. El líder de La Libertad Avanza viajó acompañado por 12 gobernadores, una buena parte de su gabinete y empresarios. Durante su estadía en "la ciudad de las luces", Milei tendrá una reunión bilateral con Emmanuel Macron, presidente francés, en el marco de un encuentro multisectorial en la sede de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Paralelamente, la vicepresidenta Victoria Villarruel estará en Madrid entre el 1 y 2 del mes venidero. En tanto, este martes hubo mesa política. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Después de las críticas a Europa, Javier Milei se reúne con Emmanue Macron en París
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Milei adelantó "un marco legal vanguardista" para las empresas de Inteligencia Artificial
El Presidente calificó a la Inteligencia Artificial como "la tecnología más revolucionaria que ha conocido el ser humano hasta ahora" y adelantó que el país va "a avanzar con un marco legal vanguardista para ofrecer a este tipo de empresas soluciones que hoy no existen".
"Quien sea veloz para posicionarse como líder de esta industria puede adelantarse varios escalones en la carrera. Argentina tiene todo lo necesario para ser uno de los países líderes", aseguró en París.
Hace 1 hora
Si somos reelectos 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia", dijo Milei
El Presidente auguró un 2028 próspero en cuanto a lo económico si logra la reelección en los comicios del año próximo.
"Quiero comenzar con una verdad simple, pero poderosa: cualquier inversor que siga de cerca a la Argentina sabe que, si nuestro Gobierno es reelecto en 2027, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia. Eso se va a ver tanto en los mercados financieros como en la economía real", aseguró Javier Milei.
Hace 2 horas
Poder desatado: Milei de fiesta en París, Bullrich de campaña en IDEA y la Corte de remate
El presidente inicia otro egotrip en Francia. Patricia Bullrich lleva su campaña de disidencias oficialistas al coloquio cumbre del "rumbismo". El Máximo Tribunal paga favores por ascensos y promociones con fallos a medida de los dueños del dinero y del poder.
El poder argentino se mueve en tres locaciones geográficamente distantes pero unidas por los objetivos entre sí. En París, Javier Milei encara otro egotrip con una docena de gobernadores, la Argentina en oferta ante inversores y autoelogios hechos con IA. En Mar del Plata, más de mil empresarios se reúnen en el coloquio de IDEA para discutir el país que viene con Patricia Bullrich como atracción principal. En Buenos Aires, la Corte Suprema revocó el fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras a gusto y necesidad de los dueños del dinero y del poder empoderados en los tribunales con dos centenares de promociones, incorporaciones y ascensos.
Hace 7 horas
La pelea por el excedente
Lo que hoy sucede con el riesgo país se explica casi 100 por ciento por factores internos, el fenómeno es local, pero el escenario puede volverse impredecible si Donald Trump pierde las elecciones intermedias.
Hace 7 horas
El mercado le pone precio a 2027: el costo del financiamiento y los dólares en juego
El agitado escenario financiero volvió a poner el foco en el costo del financiamiento argentino. El Presupuesto 2027 proyecta superávit, pero también una enorme necesidad de refinanciación y de divisas: el mercado no espera y ya le poner precio al modelo Milei.
Hace 7 horas
El Reino Unido rechazó el arbitraje por Malvinas y convocó a la embajadora argentina
Londres apuntó contra la decisión argentina y convocó a la embajadora Mariana Plaza para transmitirle su refchzo. La disputa por el proyecto petrolero Sea Lion puso a prueba el giro de Milei sobre Malvinas, con Trump aparentemente corrido del tema.
Hace 9 horas
La oposición pedirá una sesión para darle el tiro de gracia al mega DNU de Milei
Los bloques del arco opositor enfrentados a la Casa Rosada elevaron un pedido para abrir el recinto de la Cámara baja y rechazar el decreto de Javier Milei, que ya fue descartado por el Senado. La estrategia del oficialismo.
Hace 10 horas
Ley de Tierras: LLA apela a una maniobra de emergencia para enfrentar opositores
Ante el avance opositor contra el DNU 70, Milei busca reflotar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad para limitar la tenencia de tierras a extranjeros.
Hace 10 horas
Alineados con Milei, empresarios pidieron en IDEA "sostener el rumbo" de cara a 2027
Con un discurso de Milei desde Francia, empresarios de diversos sectores se reunieron en el primer día del coloquio en Mar del Plata para debatir sobre inversión y crecimiento a largo plazo. Un día después de una nueva suba del riesgo país y caída de bonos, varios CEOs pidieron mantener el rumbo de cara a las elecciones 2027.
Hace 10 horas
En un clima caldeado, Diputados comenzó el debate por el proyecto de Malvinas de Milei
Funcionarios del Ejecutivo expusieron ante las comisiones de la Cámara baja el texto que envió el Presidente, en su reciente malvinización. Tensión por el aval del máximo tribunal al DNU 70/23.
Hace 10 horas
Diputados y familiares activan en el Congreso para renovar la emergencia pediátrica
La Ley de Emergencia Pediátrica vence el 21 de octubre. A semanas de la fecha, el peronismo presentó un proyecto y estableció una agenda coordinada con familiares de pacientes. Desde el Gobierno sostienen que "la emergencia nunca fue necesaria".
Hace 11 horas
Milei prometió crecimiento, inversiones y mejores salarios, pero solo tras las elecciones
El presidente Javier Milei participó de forma virtual del Coloquio de Idea y prometió más reformas y crecimiento económico si es reelecto el año que viene.
Hace 12 horas
Reino Unido alertó a Milei por Malvinas: "Dudas sobre la fiabilidad de Argentina"
Mientras el gobierno de Milei sigue con su espíritu malvinero y busca herramientas legales para frenar proyectos petroleros extranjeros en la zona, los británicos alertan que comienza a ponerse en riesgo la relación bilateral entre ambos.
Hace 13 horas
Ley de Tierras: convocan a marchar contra el fallo de la Corte
El martes, la Corte Suprema revocó el fallo que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras.
Hace 13 horas
El FMI terminó su revisión y define si libera los US$900 millones para Argentina
El Gobierno cumplió las metas de reservas, aunque quedó por debajo del objetivo fiscal y espera un posible waiver para acceder al desembolso.
Hace 15 horas
EE.UU. identifica al cepo, la deuda y la inflación como desafíos apremiantes de Milei
El informe del Departamento de Estado advierte por la deuda, el cepo, la carga tributaria y la Justicia. También señala problemas de corrupción, incertidumbre regulatoria y obstáculos para las inversiones.