Después de las críticas a Europa, Javier Milei se reúne con Emmanue Macron en París

El Presidente calificó a la Inteligencia Artificial como "la tecnología más revolucionaria que ha conocido el ser humano hasta ahora" y adelantó que el país va "a avanzar con un marco legal vanguardista para ofrecer a este tipo de empresas soluciones que hoy no existen".









"Quien sea veloz para posicionarse como líder de esta industria puede adelantarse varios escalones en la carrera. Argentina tiene todo lo necesario para ser uno de los países líderes", aseguró en París.