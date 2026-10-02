DNU 70/23: a la oposición aún le faltan 14 diputados para el quórum

La cuenta regresiva ya está en marcha. Un grupo opositor robusto pidió en la Cámara de Diputados sesionar el jueves 15 de octubre a las 14 para intentar voltear el DNU 70/23, prorrogar la emergencia en discapacidad y avanzar con algún alivio para las familias endeudadas. La jugada fue fuerte, precisa y rápida: apenas un día después de que la Corte Suprema de Justicia dejara habilitada la posibilidad de la extranjerización total de las tierras en la Argentina, los diputados opostores mostraron reacción y convocatoria en el llamado a la sesión. El pedido para que se reúna el recinto incluyó no sólo al peronismo y a la izquierda, sino también a Miguel Pichetto, Martín Lousteau, Nicolás Massot, Marcela Pagano y Natalia de la Sota, entre otros. Además de la firma de una que no es tan conocida pero que significa mucho: María Inés Zigarán, que responde políticamente al gobernador radical de Jujuy, Carlos Sadir, que participó hasta hace horas del viaje a Francia del presidente Javier Milei. Pero al armado opositor todavía le faltan 14 voluntades para garantizarse el quórum y poder abrir el debate.

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De las firmas en el pedido de sesión se desprende la existencia de una base de 111 voluntades (son necesarias 129) para abrir la sesión. Ese número quedó expresado en los bloques que están representados en la nota que recibió ayer Martín Menem:

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•⁠ Los 92 de Unión por la Patria;



•⁠ ⁠3 radicales y 2 socialistas de Provincias Unidas;



•⁠ ⁠4 del Frente de Izquierda;



•⁠ Nicolás ⁠Massot y Miguel Pichetto;



•⁠ María Inés ⁠Zigarán y su compañero de bloque Jorge Rizzoti;



•⁠ ⁠2 de la Coalición Cívica;



•⁠ ⁠2 puntanos ex Unión por la Patria;



•⁠ ⁠Natalia de la Sota y



•⁠ ⁠Marcela Pagano.

A ellos hay que sumar a los cuatro diputados misioneros que responden al gobernador Hugo Passalcqua, que este jueves en El Destape anunciaron que darán quórum para voltear el mega DNU que, entre otras cuestiones, afectó profundamente a la producción yerbatera en el país. "Vamos a estar dando quórum el 15 de octubre", señaló el legislador nacional Alberto Arrúa. Con esa declaración, el número con el que cuenta la oposición llega entonces a 115. Faltan 14 diputados.

¿Tiene adónde ir a buscarlos? Sí, porque el oficialismo (La Libertad Avanza + PRO + UCR) tiene 113 votos seguros. Es decir que quedan, sin estar a priori ni de un lado ni del otro, 29 votos en duda. De esos, hay 17 que se referencian en los gobernadores. El Destape relevó el comportamiento de esos mandatarios provinciales siguiendo tres indicadores para evaluar cómo podrían actuar esos 17 legisladores y qué chances tiene la oposición de encontrar allí los votos que le faltan. Los indicadores son:

Si el gobernador en cuestión viajó a Francia con Milei, lo que puede ser leído como una clave de su acercamiento al Gobierno y tal vez al sostenimiento del DNU; qué dijo el gobernador hace menos de dos meses cuando el Senado y la ciudadanía debatieron la posibilidad de aumentar los límites para la extranjerización de la tierra; cómo votaron los senadores que responden a ese gobernador cuando en marzo de 2024 el Senado rechazó el DNU 70/23 en el recinto.

Este fue el resultado:

Osvaldo Jaldo, que tanto ha acompañado al Gobierno, ¿cómo jugará en esta oportunidad? No viajó a Francia, rechazó el proyecto para habilitar la extranjerización de la tierra, una de sus senadoras votó en contra del mega DNU hace dos años. ¿Es posible contar a los tres diputados tucumanos del lado de la oposición? No parece descabellado.

Gustavo Sáenz, que se fue a París con Milei pero estuvo en contra de la extranjerización, ¿qué hará? ¿Y Sadir, que también se fue a París pero tiene a una de sus diputadas firmando el pedido de sesión? Lo de Claudio Vidal, Marcelo Orrego e Ignacio Torres parece voto cantado a favor del Gobierno. Pero, ¿Martín Llaryora y Rolando Figueroa? Sus conductas previas dejan dudas. El escenario está abierto y no parece sencillo para la oposición encontrar 14 votos más, pero tampoco parece tan difícil como hace un tiempo atrás. La movilización, convocada en la Plaza del Congreso el mismo jueves a las 13:30, será definitoria. Una vez más.