El Gobierno vuelve a aumentar los adicionales de las fuerzas de seguridad

El gobierno de Milei estableció una nueva actualización de suplementos, bonificaciones y compensaciones para el personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Servicio Penitenciario Federal. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 1004/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y contempla nuevos valores para octubre, noviembre y diciembre. El esquema se suma a la recomposición salarial que el Ejecutivo había anunciado en agosto para las fuerzas federales y para las Fuerzas Armadas, en un año en el que los haberes del personal uniformado fueron objeto de sucesivas modificaciones.

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La nueva resolución no establece un aumento general de los haberes de las Fuerzas Armadas, sino que alcanza a las fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad Nacional y actualiza determinados conceptos salariales. La diferencia es relevante porque Gendarmería y Prefectura, aunque poseen personal con estado militar o policial según el caso, forman parte del sistema federal de seguridad y no de las tres Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio de Defensa. El propio texto oficial encuadra la medida en las disposiciones creadas por el Decreto 845/2026 y en la Resolución 844/2026, que había fijado las escalas salariales para septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

La Resolución 1004/2026 establece que los nuevos importes comienzan a regir desde el 1° de octubre y tendrán una segunda actualización en noviembre y una tercera en diciembre. En concreto, el artículo 1 dispone nuevos valores para el suplemento particular denominado "Destino Estratégico de Operaciones", que será percibido por personal de Gendarmería y Prefectura incluido en los destinos contemplados por la normativa. El artículo 2, en tanto, fija los montos de la bonificación por "Destino de Alta Complejidad" para determinados efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Para Gendarmería, el suplemento por "Destino Estratégico de Operaciones" tendrá en octubre un valor de hasta $1.408.986,92 para un comandante general, mientras que para un comandante mayor será de $1.225.208,56 y para un comandante principal llegará a $1.051.680,93. En los escalafones inferiores, el suplemento será de $525.815,81 para un cabo primero, $491.417,33 para un cabo, $459.268,88 para un gendarme y $440.058,26 para un gendarme II. Los mismos importes se replican, según las equivalencias jerárquicas previstas, para el personal de Prefectura Naval.

La escala también prevé nuevas actualizaciones durante los dos meses siguientes. En el caso del comandante general de Gendarmería, el suplemento pasará a $1.431.530,71 en noviembre y a $1.453.003,67 en diciembre. Para un gendarme II, los valores serán de $447.099,19 y $453.805,68 respectivamente. Se trata de suplementos específicos vinculados con determinados destinos y funciones, por lo que no todos los integrantes de las fuerzas percibirán necesariamente esos importes.

El Decreto 845/2026, sobre el que se apoya la resolución, había creado y modificado distintos suplementos y compensaciones para el personal en actividad de las fuerzas federales. En el caso del "Destino Estratégico de Operaciones", el esquema está relacionado con tareas operativas en planes o programas desarrollados en destinos considerados de mayor conflictividad. Según la normativa, el suplemento tiene carácter no remunerativo y no bonificable.

Para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Gobierno actualizó la bonificación por "Destino de Alta Complejidad" para los efectivos destinados en determinadas Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva. En octubre, los importes van desde $219.227,53 para un oficial ayudante hasta $250.255,49 para un inspector, con nuevas cifras previstas para noviembre y diciembre.

El mayor conjunto de modificaciones corresponde al Servicio Penitenciario Federal, donde la resolución actualiza el suplemento por "Zona", el "Servicio de Seguridad Adicional" y el "Recargo de Servicios". En el suplemento territorial, por ejemplo, un inspector general recibirá en octubre $381.285,87 en la región Sur, $340.798,63 en la provincia de Buenos Aires y $311.268,16 en el Noroeste Argentino. El esquema establece importes diferentes según región y jerarquía.

La norma también fija los valores correspondientes a servicios adicionales y horas de recargo. Para el Servicio de Seguridad Adicional bajo modalidad continua, el importe será de $22.733,98 en octubre, $23.097,72 en noviembre y $23.444,19 en diciembre. En la modalidad discontinua, los valores serán de $30.249,20, $30.733,18 y $31.194,18 respectivamente. Además, se actualizan los haberes de los cadetes de primer año y aspirantes del Servicio Penitenciario Federal. Para octubre, el monto establecido es de $793.981,80 para los cadetes y de $910.461,27 para los aspirantes, a los que se sumarán los suplementos y compensaciones correspondientes cuando se cumplan las condiciones previstas por la normativa.