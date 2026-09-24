ATE ocupó el edificio de la obra social de las Fuerzas Armadas: denuncian 600 despidos

En medio de denuncias de corrupción y amenaza de 600 despidos, los estatales protestan en la obra social de las Fuerzas Armadas y ocupan el edificio donde funciona el organismo de cobertura médica de los militares. “Están reventando a una de las mejores y más grandes obras sociales del país”, denunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

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La protesta se lleva a cabo en la sede central de OSFA tras confirmarse la intención de despedir a cientos de trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) a fin de mes, en el marco del cierre de 13 hoteles y dos recreos, la mayoría ubicados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche.

“La agarraron con superávit y hoy la conducen directo a la quiebra. Cuando Petri asumió como ministro, comprobaron que tenía depósitos por $25.000 millones y hoy la deuda supera los $500.000 millones", detalló Aguiar sobre la crisis financiera que atraviesa la obra social del personal militar.

En este sentido, Aguiar aseguró que “no garantizan las prestaciones básicas y además ahora quieren vender los hoteles y despedir masivamente a sus trabajadores”. Asimismo, dijo que “pretenden avanzar con el cierre de las farmacias propias y habilitar distintas franquicias privadas”.

"¡Los milicos que dirigen la IOSFA se esconden como ratas! No vamos a permitir que despidan a los trabajadores. Reventaron la obra social, la fundieron. Cuando llegaron había un superávit de $25.000 millones y ahora hay una deuda de más de $500.000 millones. Qué hicieron con la guita? Se la robaron toda!", expresó el dirigente gremial en sus redes sociales. Y sentenció: "Hoy se encondieron en el baño de una oficina. ¿En serio ustedes van a ser los que van a defender las Malvinas?

Despidos y el vaciamiento de OSFA

El Gobierno disolvió en febrero el IOSFA y creó la OSFA, traspasando funciones entre ambas obras sociales sin consultar al sindicato, lo que ATE denunció como una “violación al derecho de representación y negociación”. Según alertó el gremio, a esta situación se sumó la deuda arrastrada por la exIOSFA y el no pago de fuerzas de seguridad que migraron a otra obra social, agravado porque el decreto elimina las funciones de turismo y farmacia y pone en riesgo las delegaciones del interior.

ATE también advirtió sobre intentos de cerrar farmacias propias del organismo para reemplazarlas por privadas, en perjuicio de los afiliados, y sobre el riesgo que corre la función social de la entidad: los 13 hoteles, recreos y residencias verían reducidos sus servicios si no se aseguran los 600 puestos de trabajo a fin de mes.

Esta circunstancia contrasta con el superávit que la obra social tenía en diciembre de 2023, detalló el sindicato. Desde entonces se sucedieron denuncias por manejos irregulares —que la propia vicepresidenta Victoria Villarruel calificó de "desfalco"—, entre ellas el desvío de un préstamo de $40.000 millones destinado a equipamiento médico hacia gasto corriente y deudas con droguerías.