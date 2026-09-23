ATE Río Negro le exigió a Weretilneck un límite a los descuentos por mora: "Recibos por 0 pesos"

En el marco del alza de morosidad a nivel nacional, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le solicitaron al gobierno de Río Negro actuar como garante para establecer un tope urgente a las deducciones por préstamos y créditos. Hubo casos en que los trabajadores cobraron un restante de $12.000 y hasta recibos con saldo de $0.

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En diálogo con El Destape, el secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, advirtió sobre el nivel de endeudamiento que atraviesan los trabajadores estatales. "No puede permitir que un trabajador cobre cero pesos porque todo su salario fue destinado al pago de préstamos y créditos. Las deudas deben pagarse, pero nunca a costa de dejar a una familia sin recursos para vivir", apuntó.

ATE sostuvo que el reclamo no surge de una situación hipotética y recordó antecedentes en los que los descuentos crediticios tuvieron un impacto extremo sobre los salarios. Según la organización sindical, en uno de los casos una trabajadora sufrió descuentos equivalentes a casi el 99% de su haber neto y terminó percibiendo apenas $12.000.

En otro expediente, siempre de acuerdo con ATE, un recibo de haberes registró un saldo neto de $0 después de aplicar los descuentos vinculados con créditos. Vicente utilizó esos antecedentes para remarcar la necesidad de establecer un límite efectivo y sostuvo que el Estado no debería permitir que un trabajador quede sin ingresos como consecuencia del pago de sus obligaciones financieras.

El reclamo al Gobierno provincial

El planteo de ATE apunta a que el Ejecutivo provincial establezca un porcentaje máximo para los descuentos voluntarios derivados de préstamos, créditos y otras obligaciones. Vicente también reclamó medidas frente a las condiciones financieras que, según sostuvo, pueden profundizar el endeudamiento de los trabajadores. “Hay que ponerles un límite a los descuentos y también a los abusos financieros”, señaló.

En ese sentido, el dirigente amplió su cuestionamiento a las entidades que ofrecen financiamiento y sostuvo que los abusos no solamente son cometidos por empresas crediticias, sino también por bancos usureros "que viven a costa del Estado, tanto nacional como provincial y municipal".

"La verdad es que venimos viendo un sobreendeudamiento de todos los trabajadores estatales. No solo ocurre en la provincia, sino que también está sucediendo a nivel nacional", detalló.

Vicente remarcó que, frente a esta situación, deben priorizarse los ingresos de los trabajadores y recordó que el salario tiene carácter alimentario. "En ese sentido, hay que priorizar, en principio, los haberes de los trabajadores rionegrinos. El salario tiene carácter alimentario y debe garantizar la subsistencia del trabajador y de su familia", afirmó.

ATE pide poner un límite a los descuentos

Desde el sindicato señalaron que la situación ya tuvo antecedentes en la Justicia laboral rionegrina. Según la información aportada por ATE, en distintos casos se dispusieron límites a este tipo de deducciones del 33% de las remuneraciones, luego de los descuentos legales, con el objetivo de preservar una parte sustancial del ingreso.

En ese contexto, Vicente cuestionó el rol que actualmente cumple el Estado frente a los descuentos que se aplican sobre los salarios. “En este sentido, ATE entiende que el Estado no puede ser un simple agente de cobro de entidades financieras, mutuales y empresas que otorgan créditos. No puede desentenderse de lo que está pasando en los bolsillos de los trabajadores rionegrinos. El Estado tiene una responsabilidad indelegable”, subrayó.

El dirigente sindical sostuvo que el problema adquiere especial gravedad cuando las cuotas terminan absorbiendo prácticamente todo el salario y planteó que las obligaciones financieras no pueden impedir que las familias tengan ingresos para cubrir sus necesidades básicas.