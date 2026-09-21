Tras el desfinanciamiento de Ipross, Weretilneck enfrenta un nuevo paro docente de 48 horas en Río Negro

El gobernador Alberto Weretilneck enfrentan un paro docente de 48 horas, que se realizará este miércoles y jueves, convocado por Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) en rechazo al proyecto de reforma de la obra social en la provincia de Rio Negro. La medida fue aprobada por unanimidad por el Plenario de Secretarías Generales del sindicato y coincidirá con el tratamiento en comisión de la iniciativa en la Legislatura.

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El proyecto impulsado por el Gobierno provincial propone modificar la Ley K N.º 2753 y habilitar la denominada libertad de elección de obra social para trabajadores estatales. El tratamiento en comisión comenzó hoy, mientras que la próxima sesión de la Legislatura fue convocada para el 2 de octubre por el vicegobernador Pedro Pesatti.

La medida de fuerza se suma a las acciones que UNTER anuncia frente a la iniciativa oficial. El sindicato reclama conocer en profundidad la situación financiera y prestacional del Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) antes de avanzar con un mecanismo que permita derivar los aportes personales hacia otra cobertura.

Qué reclama UNTER sobre la obra social

La secretaria general de UNTER, Laura Ortiz López, explicó en diálogo con medios locales que el Plenario analizó especialmente la situación actual del Ipross y los alcances de la propuesta de libertad de elección. Entre los datos que el sindicato reclama conocer están el nivel de endeudamiento del organismo, los aportes que recibe, la distribución de sus recursos y el estado de las prestaciones.

Ortiz también mencionó dificultades vinculadas con insumos, medicamentos y cobertura que, según el planteo del gremio, deberían formar parte del debate legislativo. La dirigente aclaró que cuestionar el funcionamiento del Ipross no significa plantear su abandono.

Por el contrario, sostuvo que UNTER continuará con la defensa de su carácter solidario y las prestaciones que brinda ante situaciones de alta complejidad. Según explicó, existen trabajadores que atraviesan enfermedades graves y reciben respuestas del Ipross, aunque afirmó que en determinados casos deben recurrir a acciones legales para garantizar las prestaciones.

El sindicato también reclama una participación efectiva de los trabajadores en la administración de la obra social. La propuesta de UNTER apunta a que los representantes tengan intervención real en la Junta de Administración y puedan participar de las decisiones y del control de los recursos.

"Debemos defenderla, debemos exigir que realmente se den los espacios de representación de los trabajadores y trabajadoras dentro de la Junta de Administración para que podamos nosotros ser parte de las definiciones que hay adentro", afirmó Ortiz.

Cómo escaló el conflicto

La discusión por la reforma también generó cuestionamientos de otros sectores sindicales. ATE y la CTA Autónoma de la provincia plantearon reparos al proyecto impulsado por Weretilneck y defendieron el carácter solidario del Ipross.

El secretario general de ATE y CTA Autónoma, Rodrigo Vicente, sostuvo en diálogo con El Destape que la obra social "tiene un valor muy importante para los trabajadores y jubilados de la provincia" y consideró que la posibilidad de derivar aportes alcanzaría a un grupo reducido de trabajadores debido al costo de acceder a una cobertura privada similar.

"Se estima que va a ser muy poca la cantidad de trabajadores que realmente puedan irse, porque con el aporte actual es prácticamente imposible acceder a una cobertura privada similar sin tener que pagar una diferencia importante", afirmó.

El proyecto propone habilitar la derivación de aportes hacia otra entidad elegida por los afiliados, y estableció un 4% para los activos y un 5,5% para los pasivos. Quienes opten por este cambio deberán asumir de su bolsillo cualquier diferencia entre el monto transferido y el costo total de la nueva cobertura.

En contraposición, la contribución patronal del 7% continuará ingresando de manera obligatoria al Ipross para financiar programas específicos, y asignó un 3% al Plan Oncológico y Planes Especiales, un 2% a Discapacidad, Prestaciones Especiales y Prótesis, y el 2% restante a Farmacia Ambulatoria y Enfermedades Crónicas.

Para regular los traspasos, la iniciativa exige una permanencia mínima de 12 meses en la entidad receptora y fija un plazo de 36 meses antes de poder regresar a la obra social provincial. Este mecanismo generó cuestionamientos por parte de la dirigencia sindical: Vicente planteó que los funcionarios de los tres poderes del Estado deberían quedar excluidos del esquema, argumentando que las autoridades de gobierno tienen la responsabilidad de comprometerse activamente con el sostenimiento del Ipross.