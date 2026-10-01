Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 1 de octubre

El dólar MEP, la referencia del dólar bolsa, se actualiza este jueves 1 de octubre con un precio de compra de $1538.63 y un valor de venta de $1546.5, mientras que la variación es de 0,16%. En el mercado de bonos, los títulos utilizados para esta cotización mantienen el interés de los operadores y la atención sigue puesta en el desarrollo de las ruedas, con los valores mencionados como principal referencia para las transacciones.