A la oposición no le dan los números y el tiro de gracia al mega DNU de Milei corre riesgo en Diputados

La oposición dura de la Cámara de Diputados pidió una sesión para el 15 de octubre para debatir los proyectos por el endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad y para bajar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Los convocantes manifiestan sus dudas sobre si llegan al número para abrir la jornada, a raíz de que no ven cooperación de la mayoría de los gobernadores para bajar la medida del presidente Javier Milei que, decisión de la Corte Suprema de Justicia mediante, sostiene la derogación de la ley de Tierras.

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El poroteo de la oposición

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Si se toma el pedido de sesión que hizo la oposición dura y se hace la suma lineal de los bloques que la firmaron, da 110. Integran este lote Unión por la Patria (92), Frente de Izquierda y los Trabajadores (4), Coalición Cívica, Encuentro Federal (2), Primero San Luis (2), Defendamos Córdoba (1), Coherencia (1) y seis de los 18 que integran el heterogéneo bloque de Provincias Unidas.

Fuentes de este último bloque ni lo cuentan al chubutense Jorge "Loma" Ávila y desconfían de los tres disidentes del PRO (Gisela Scaglia, Sergio Capozzi y José Núñez) y los cordobeses. Desde este último sector, deslizaron que "posiblemente acompañen". "Muy lejos", se lamentaron.

"Está difícil", comentó a El Destape una fuente del peronismo, en alusión a que los 129 están lejos. Otras voces de la misma bancada reconocen diálogos entre los distintos bloques y advierten: "Falta, pero estamos en camino".

Los gobernadores también juegan

En una entrevista con El Destape 1070, el diputado de Argentina Federal Alberto Arrua afirmó que van a estar "dando quórum" en la sesión pedida por la oposición y acotó: "El 70/23 le afectó a todo el país, pero particularmente a la provincia de Misiones”. Según precisaron a este medio otras voces del bloque, los que se sentarían son los cuatro que responden al gobernador misionero Hugo Passalacqua. No pueden dar cuenta de qué harán los tres que responden al mandatario salteño Gustavo Sáenz.

Las voces consultadas por el peronismo están al tanto de lo que harán los gobernadores. Casualmente, doce de los 24 mandatarios provinciales se encuentan acompañando al presidente Javier Milei en su gira por Francia. Entre estos están Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén); Alberto Weretilneck (Río Negro); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Ignacio Torres (Chubut); Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Marcelo Orrego (San Juan); Leandro Zdero (Chaco); Claudio Vidal (Santa Cruz); Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Sáenz.

El oficialismo espera con la foto de Milei y la mitad de los gobernadores en París en la mano como garantía de que los bloques provinciales no habilitarán la sesión opositora. Caso ejemplo es el de la bancada de Independencia, desde donde afirmaron que aguardan las instrucciones del tucumano Osvaldo Jaldo, que no se subió al avión, pero que tiene buen diálogo con la Casa Rosada.

Qué harán los aliados

LLA, que tiene 95 diputados propios, también buscará apoyarse en sus socios tradicionales como el PRO (12) y la Unión Cívica Radical (6). Desde la bancada de los boinas blancas adelantaron que no van a bajar el 15. "La oposición es la que tiene que juntar el quorum, después se verá", sugirieron fuentes parlamentarias.

El oficialismo también tiene una idea como para enfrentar la avanzada de la oposición. Según había averiguado este medio, LLA podría apelar al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en el que se ratificaría la vigencia de la ley de Tierras.

Hay bloques que todavían hacen mutis ante la consulta de El Destape, como los tres de Elijo Catamarca o los tres del PRO disidentes de Provincias Unidas. A través de su cuenta de X, el diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Eduardo Falcone afirmó que le "parece un despropósito voltear todo un DNU cuando lo que está en cuestión desde ayer (por el martes, cuando se emitió el fallo de la Corte Suprema) es la Ley de Tierras y no el resto del decreto" e hizo una advertencia: "El que tiene que proponer ahora una reacción sensata es el oficialismo. A tal efecto tendría que cambiar la postura anterior a su súbito espíritu malvinero, si no quiere que le volteen todo el DNU".

Si bien será una sesión que se llevará en un Congreso que estará colmado de gente en sus inmediaciones, por que se realizará la marcha universitaria, desde el oficialismo y algunos bloques del centro descreen del efecto de la presión social, tal como sucedió con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad en el Senado, que también incluía el vaciamiento de la ley de Tierras. "No vas a asustar a un gobernador con una marcha en Buenos Aires", comentó una voz de una bancada provincial.