La oposición pedirá una sesión para darle el tiro de gracia al mega DNU de Milei en Diputados

La oposición dura de la Cámara de Diputados trabaja en un pedido de sesión con la intención de derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei. Esta acción fue la consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó un amparo que frenaba el artículo 154 de la decisión presidencial, que eliminaba la ley de Tierras.

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El mega DNU de Milei, firmado en su primer mes de gobierno, ya fue rechazado por la Cámara de Senadores en marzo de 2024. Si la Cámara baja lo rechaza, el decreto caerá definitivamente.

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Con el fallo en carne viva de la Corte, la reunión de comisiones en la que ingresó el proyecto de "Soberanía Nacional" de Milei, producto de su momentanea malvinización a raíz del enojo de Donald Trump con Reino Unido, fue el canal de expresión del malestar de la oposición dura con la decisión del máximo tribunal y el DNU del Presidente.

"Quiero saber cuál es el cronograma que ustedes que piensan, porque, además, le quiero comunicar que este debate lo vamos a tener que compatibilizar con un elemento central, porque nosotros seguramente, vamos a pedir una sesión para rechazar el DNU 70/23", adelantó el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, en el marco del plenario de comisiones donde se inició el tratamiento del proyecto sobre de "Soberanía Nacional".

"Estamos firmando y vamos a ponernos a trabajar el número", adelantó a El Destape en horas de la tarde una voz del arco opositor. Según conjeturaron dos fuentes interesadas en bajar el DNU, la fecha tentativa para la sesión sería el 15 de octubre.

Sin embargo, el oficialismo también tiene una idea como para enfrentar la avanzada de la oposición. Fuentes parlamentarias comentaron a este medio que LLA podría apelar al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en el que se ratificaría la vigencia de la ley de Tierras.

La iniciativa de LLA es una propuesta similar a la que propuso vía X el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto, aunque el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri proponía hacerlo en el proyecto de Soberanía Nacional. Desde la oposición descreyeron de la efectividad de la jugada oficialista. "Es un proceso de dos meses", observaron, señalando que el texto de Propiedad Privada necesita, primero un dictamen, luego ser aprobado, y devuelto al Senado.

La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tenía el estigma de haber sido redactada por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Su sanción en el Senado significó una victoria pírrica para el oficialismo, ya que uno de los artículos que tuvo que sacrificar fue el que vaciaba, precisamente, la ley de Tierras. A raíz de esto, los proyectos redactados por el "Coloso" pasaron al freezer legislativo.

A la avanzada de la oposición en Diputados, se suma la presentación de un proyecto de ley del interbloque Popular del Senado para que se derogue el DNU 70/23, la plena vigencia de la ley de Tierras, y declarar que cualquier acto jurídico o transferencia de dominio realizada en contravención a dicha norma estará sujeta a sanciones.