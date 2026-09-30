El clima estuvo caldeado por el reciente fallo de la Corte Suprema en el que avaló la derogación de la ley de Tierras en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 del Presidente.

Las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal de la Cámara de Diputados iniciaron el tratamiento del proyecto de "Soberanía Nacional", en el marco de la reciente malvinización de Javier Milei. El clima estuvo caldeado por el reciente fallo de la Corte Suprema en el que avaló la derogación de la ley de Tierras en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 del Presidente.

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¿De qué trata el proyecto de Soberanía Nacional defendido por el oficialismo?

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Por el proyecto del oficialismo, expusieron la subsecretaria de Planeamiento Normativo de la Secretaría Legal y Técnica, Paula Tadei; el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija, secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Jorge Puebla.

Tadei sostuvo que el proyecto de ley "es una materialización concreta de ese mandato constitucional", ya que "la disposición transitoria primaria de la Constitución Nacional establece que la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, y de sus espacios marítimos e insulares correspondientes, así como el ejercicio pleno de la soberanía, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino en cuya representación nos encontramos hoy acá”.

Posteriormente, Stampalija acotó que, a diferencia de la ley 26.659, que "estaba destinada específicamente a prohibir actividades relacionadas con los hidrocarburos", el proyecto del mileísmo "amplía su ámbito de aplicación material a cualquier actividad relacionada con recursos naturales renovables o no renovables”.

Los duros cuestionamientos de la oposición en Diputados: "Caballo de Troya"

"Mientras ustedes pretenden meternos este caballo de Troya para entregarnos a Estados Unidos, Navitas y Rockhopper con los kelpers están haciendo todo lo posible para robarnos nuestro petróleo", lanzó el diputado de Unión por la Patria Juan Marino.

A su turno, el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón apuntó contra el Consejo de Seguridad que propone el texto, al que definió como "la suspensión del estado de derecho y las garantías constitucionales".

Luego, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro exigió la presencia del canciller Pablo Quirno para "explicar las motivaciones de estos artículos, sino para que responda de la cantidad de desaguisados que hizo con acuerdos y convenios, comprometiendo la soberanía y la integridad, como es la de Malvinas y los recursos renovables y no renovables"

Escándalo, gritos y micrófono apagado: el exabrupto que levantó la sesión

La reunión de comisiones fue dada por concluida por los titulares de Defensa Nacional y Legislación Penal, Carlos Zapata y Laura Rodríguez Machado, respectivamente, tras un entredicho con el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois.

"Es mentira y hay que enojarse con esta farsa de que vienen a defender la soberanía nacional", lanzó el dirigente social. La titular de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Juliana Santillán, le señaló que estaba leyendo. El diputado del peronismo le dijo que no lo estaba haciendo y le soltó un "tontita".

Tras eso, Grabois discutió con Zapata, que le cuestionó el lenguaje. "Tiene un Presidente que desde el caballo del comisario se dedica a insultar a todo el mundo", retrucó y se quejó porque el salteño le cortaba el micrófono. El dirigente social se lo reclamó agregándole un "facho de mierda". Ahí el oficialismo decidió terminar la reunión.

Previamente, Grabois había protagonizado otro incidente con la bancada de LLA, cuando fue a increpar al diputado Jairo Guzmán, que estaba hostigando a Myriam Bregman, y luego, cuando se enfrentó cara a cara con el oficialista Gerardo Huesen. “Tienen la Corte (Suprema) comprada”, les espetó, en alusión al fallo del máximo tribunal que anuló la cautelar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 que derogaba la ley de Tierras.