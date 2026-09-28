Endeudamiento y Malvinas, los temas con los que La Libertad Avanza buscará retomar el control del Congreso

La agenda del Congreso de La Libertad Avanza (LLA) estará fijada en la Cámara de Diputados, donde intentará suavizar el avance de la oposición dura con los proyectos sobre endeudamiento familiar y mora, mientras dará puntapié inicial al periplo legislativo del proyecto sobre las Islas Malvinas, enviado por el presidente Javier Milei. Mientras tanto, el Senado espera que el desguace de la ley de Zona Fría abra la puerta de la reforma electoral, en medio de tensiones internas del oficialismo.

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Dictamen propio y educación financiera: la estrategia de LLA en Diputados

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El martes a las 14, se reunirá el plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia para el tratamiento de los proyectos que atienden a la problemática del endeudamiento familiar. Según el emplazamiento votado por la oposición dura, el 29 de septiembre está previsto el dictamen.

La oposición dura trabaja en una unificación de los casi 50 proyectos que ingresaron a las comisiones sobre endeudamiento. "No va a ser largo. No quieren algo que quede desmembrado en el recinto. Van a buscar ir a la solución concreta", comentaron a El Destape desde el entorno de un diputado que puso el gancho para uno de esos textos.

Sin embargo, tal como se había anticipado, La Libertad Avanza planifica replicar lo que hizo la semana pasada con el proyecto de emergencia en discapacidad. Esto es, sacar un dictamen propio que, con la firma de los aliados, se transforme en el de mayoría y modere la presión de la oposición dura.

Semanas atrás, voces del oficialismo habían deslizado que ese dictamen propio, que incluya "advertencias, doble verificación y educación financiera", pero sin "refinanciación ni tasas". Ante la consulta de este medio, no hubo mayores precisiones sobre la letra final del texto. "Va a ser bastante light", conjeturaron desde uno de los bloques aliados.

¿De qué trata el proyecto sobre Islas Malvinas enviado por Javier Milei?

Por otra parte, el miércoles a las 12 se realizará la reunión informativa de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, en la que se expondrá el proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional", enviado por Milei al Congreso.

En el marco de la reciente malvinización de Milei, el Presidente subió la retórica contra Reino Unido en el reclamo de la soberanía por las Malvinas, aumentando las sanciones a la exploración en las islas. La avanzada del presidente coincide con la presión de su admirado Donald Trump al Reino Unido, que la semana pasada se vio las caras con el primer ministro, Andy Burnham.

La oposición en la Cámara Baja comenzó a hacer públicas sus críticas al proyecto, del que denunciaron que habilita la "persecución a opositores", carece de control parlamentario y al que caracterizaron como un "caballo de Troya". Voces que estaban al tanto del contenido del proyecto especulaban con algún diálogo entre la oposición para coordinar un rechazo al texto."Está todo por verse", afirmó una voz del peronismo ante la consulta de este medio.

Giros en el Senado: el revés en la reforma del BCRA y el desguace de Zona Fría

LLA se llevó del Senado el desguace de la ley de Zona Fría, pero tuvo que enviar la reforma de la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de vuelta a Diputados. Por presión de los aliados, el oficialismo tuvo que modificar los artículos que establecen que la designación y remoción de las autoridades del BCRA se haga por mayoría absoluta de los miembros del Senado, y no por dos tercios de ambas Cámaras.

En ese contexto, el interbloque Popular puso los dos tercios para apoyar los artículos modificados, de manera tal que cuando vuelvan a Diputados no se puedan modificar. "El peronismo estuvo bicho", reconoció una voz que ocupa una banca en LLA.

Fuentes oficialistas reconocen que hubo una presión de la Casa Rosada a la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, y al titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Agustín Monteverde por el artículo, que luego iba a ser blindado. "Había acuerdo de votar esos cambios hasta que llegó, sobre la hora, la contraorden, que no se respetó", comentó una de las voces consultadas.

El vaciamiento de Zona Fría es un primer paso en la negociación con los gobernadores del norte por la reforma electoral que quiere la Casa Rosada. Todavía falta otra parte del entendimiento, que Nación avance en un régimen de zona cálida para las provincias norteñas. El proyecto fue votado sin la presencia de los senadores del interbloque Popular.

"Ponen a los del norte contra los del sur", se quejó en los pasillos una voz que integra el bloque peronista, que reconoció no haber entendido la jugada de levantarse e irse. El radicalismo se partió al medio en la votación, cuatro a favor y seis en contra. Una de las voces que integra la bancada boina blanca cuestionó el timing del vaciamiento de la ley de Zona Fría: el mismo día que el Indec daba el número de la pobreza.

De todos modos, esta semana no está anunciado movimiento de comisiones por el tema. Quien mantuvo reuniones por este tema fue el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que la semana pasada encadenó encuentros con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

"Faltan algunas sesiones que salgan bien. Pero el que tiene que comenzar los acercamientos es Santilli", comentaron desde el entorno de Bullrich ante la consulta sobre en qué estado se encuentran las conversaciones por la reforma electoral.

La ex ministra de Seguridad fue invitada junto al resto del bloque a una cena que fue encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en un restaurante de sushi de Villa Urquiza. También participaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt.

¿De qué se habló en la cena del bloque de LLA encabezada por Karina Milei?

Las diversas fuentes consultadas afirmaron que se habló poco de política y en buen clima. De todos modos, la gran hermana del oficialismo agradeció el respaldo de su tropa legislativa a las leyes de la Casa Rosada e instó a trabajar en la reelección del Presidente. Ninguno supo a ciencia cierta quién pagó la cena.

Ni la cena amistosa ni la reunión de la mesa política del Gobierno —en la que pidió no "enterarse de las cosas por los diarios"— persuadieron a Bullrich de dejar sus desmarques del gobierno. "Hay un electorado que hay que cuidar", señalaron desde el entorno de la ex ministra, explicando su accionar.

El último fue diferenciarse de la línea del oficialismo y los aliados de pedir el juicio político a la jueza Laura De Marinis, que declaró la inconstitucionalidad de un artículo clave del nuevo Régimen Penal Juvenil. A la salida del Senado el jueves pasado, en un móvil de A24, Bullrich fue semánticamente ambigua cuando le preguntaron sobre sus ambiciones para el 2027. "Es importante que haya una reelección del proyecto".