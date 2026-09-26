Más de 500 intendentes repudiaron la derogación de Zonas Frías: "Golpe al bolsillo"

La Federación Argentina de Municipios (FAM) calificó este sábado como "un golpe directo al bolsillo de las familias" la modificación del Régimen de Zonas Frías, impulsada por el Gobierno de Javier Milei y sus aliados del Senado. Desde la entidad también advierten que la medida se da en un contexto de "tarifas impagables".

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"La quita de esa medida reparadora es un golpe directo al bolsillo de las familias", indicó la FAM en un comunicado, firmado por su presidente, Fernando Espinoza, y sus vices Lorenzo Smith y Juan Manuel García.

¿Qué es la Zona Fría y a cuántos usuarios afecta el recorte del Gobierno?

La Federación, que representa a más de 500 intendentes e intendentas de todo el país, afirmó que esta modificación sancionada el jueves pasado representará "un golpe directo al bolsillo de las familias".

Menos beneficiarios y más costo: el impacto del nuevo esquema de gas

Con la nueva ley, el Gobierno volverá al esquema geográfico vigente en 2002, con el que pretende un ahorro fiscal de US$400 millones por año. Sin embargo, la medida también dejará sin el beneficio automático a más de 3,3 millones de usuarios de todo el país, incorporados a partir de la ampliación de Zona Frías aprobada en 2021.

"La normativa derogada establecía tarifas diferenciales para regiones donde las condiciones climáticas generan una mayor necesidad de calefacción", se quejó la FAM,al señalar que los cambios provocarán un "un enorme daño a millones de usuarios de gas".

Invierno y tarifas en alza: la combinación que preocupa a los municipios

Además, la entidad cuestionó la medida por darse en un contexto donde existen "tarifas impagables" de los servicios energéticos, en paralelo a "inviernos muy rigurosos". "El ajuste permanente de Milei anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad", señalaron.

Y en ese sentido, concluyeron: "Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho".

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