En una sesión atravesada por tensiones y el retiro del bloque peronista del recinto, el Senado convirtió en ley la reforma al régimen de subsidios al consumo de gas por Zona Fría. Con esta sanción, el gobierno libertario retrotraerá el esquema a sus parámetros geográficos originales del año 2002 y generar un ahorro fiscal estimado en 400 millones de dólares anuales (unos 272.099 millones de pesos).

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La nueva normativa implica la caducidad del beneficio automático para más de 3,3 millones de usuarios en todo el país, que habían sido incorporados durante la ampliación sancionada en 2021. A partir de la promulgación de la ley, la bonificación general dejará de aplicarse sobre la totalidad del monto facturado y se restringirá exclusivamente al Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). De esa manera, se excluye del descuento a los costos de distribución, transporte troncal e impuestos.

Mapa de ganadores y perdedores

El nuevo marco regulatorio reconfigura de manera sustancial la distribución geográfica y social de la asistencia estatal. Entre los principales sectores beneficiados figuran los usuarios residenciales de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, áreas que conservarán el subsidio por zona al mantener el criterio de clima extremo contemplado en la ley original de 2002. Asimismo, en la provincia de Buenos Aires, el municipio de Patagones se mantendrá como la única jurisdicción bonaerense con el descuento por integrar formalmente la región patagónica.

A nivel individual, la ley preserva la posibilidad de acceder al Subsidio Energético Focalizado (SEF) para aquellos hogares de las zonas excluidas que acrediten vulnerabilidad socioeconómica. El requisito fijado establece un tope de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales del INDEC (aproximadamente 4,8 millones de pesos mensuales para un hogar tipo 2), además de mantener la cobertura directa para titulares de viviendas en el ReNaBaP, veteranos de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En el plano político, las provincias del Norte Grande actuaron como aliadas estratégicas al acompañar la votación tras el compromiso del Gobierno de otorgar compensaciones mediante subsidios a las tarifas eléctricas durante los meses de altas temperaturas.

En la vereda opuesta, el sector más afectado está integrado por 94 municipios de la provincia de Buenos Aires —entre ellos Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría y Necochea—, 13 departamentos de Córdoba, el sur de Santa Fe y la totalidad de la provincia de San Luis, además de sectores de San Juan, Mendoza, Salta y La Rioja. En estas localidades, los usuarios que no califiquen para el SEF afrontarán fuertes incrementos en sus boletas.

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, estimó que el impacto promedio rondará los 15.000 pesos mensuales por hogar en zonas templadas, mientras que estudios técnicos proyectan que en ciudades como Bahía Blanca un consumo promedio de 118 metros cúbicos pasará de 19.945 pesos a 39.890 pesos, representando un aumento del 100%. Incluso en la Patagonia, el cambio en la fórmula de cálculo generará subas promedio del 25% en las facturas.

La puja política en el Senado

La votación parlamentaria dejó al descubierto marcadas divisiones políticas. Mientras que La Libertad Avanza y el PRO votaron de manera uniforme a favor junto a bloques provinciales y un sector del peronismo dialoguista, el radicalismo se dividió: seis de sus senadores votaron en contra.

Entre las argumentaciones a favor, el senador cordobés Luis Juez justificó su acompañamiento. “Cuando el tema se votó en Diputados, mi voto fue negativo porque se establecía un sistema de subsidios al azar sin ningún tipo de estudio por parte de los gobernadores de a quiénes había que ayudar. No me parecía justo que el dinero público se distribuya de esa manera”, sostuvo Juez en diálogo con el Diario de Río Negro.

Por el contrario, el exgobernador y senador mendocino Rodolfo Suárez rechazó la medida señalando que “es injusto para los mendocinos. En 2021, como gobernador, trabajé para que Mendoza fuera incorporada al régimen de Zona Fría. Fue el reconocimiento de una condición climática objetiva, que impacta directamente en lo que cada familia paga para calefaccionar su casa durante el invierno”. Y agregó que “una cosa es mejorar la política energética y otra muy distinta es resolver una cuestión nacional pasándoles la factura a los mendocinos”.

Desde la oposición dura, el bloque Justicialista abandonó la sesión tras denunciar en un comunicado que el Ejecutivo impulsó "un proceso de disolución nacional" buscando "generar la competencia entre las provincias y promover una confrontación entre los argentinos de Zonas Frías y los de Zonas Cálidas".