Zona Fría: los tres senadores de Salta votaron a favor de la reforma y varias localidades perderán el beneficio

La reforma del régimen de Zona Fría fue aprobada por el Senado con 38 votos a favor y 8 en contra, y tuvo un respaldo unánime entre los representantes de Salta. Gonzalo Guzmán Coraita, María Emilia Orozco y Flavia Royón votaron afirmativamente el proyecto que reduce el alcance territorial de los subsidios al consumo de gas.

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La decisión tendrá consecuencias concretas para numerosos hogares salteños. Con el nuevo esquema, varias localidades que habían sido incorporadas al régimen mediante la ampliación de 2021 dejarán de contar con el descuento automático asociado a la denominada Zona Fría.

Entre las localidades que perderán esa cobertura aparecen Salta Capital, Cafayate, San Carlos, Cachi, Chicoana, La Caldera, La Viña y Rosario de Lerma. En cambio, continuarán dentro del régimen las localidades de Los Andes, La Poma, Santa Victoria e Iruya, vinculadas a la región de la Puna.

El impacto no es menor. De acuerdo con datos difundidos sobre el alcance del régimen en la provincia, unos 135.577 hogares salteños recibían algún tipo de beneficio: 68.741 usuarios tenían una bonificación del 30%, otros 65.798 accedían a un descuento del 50% y 1.038 permanecían dentro del régimen original.

De esta manera, el voto de los tres senadores salteños resultó determinante para acompañar una reforma que reduce el universo de beneficiarios. Royón, representante de Primero los Salteños y vinculada al espacio del gobernador Gustavo Sáenz, acompañó la iniciativa junto con los legisladores de La Libertad Avanza Orozco y Guzmán Coraita.

El cambio aprobado apunta justamente a reemplazar el criterio territorial amplio por un sistema de subsidios más focalizado. Así, vivir en una localidad que había sido incorporada a Zona Fría en 2021 dejará de garantizar por sí mismo la bonificación.

Cómo quedó el nuevo mapa de beneficiarios

El nuevo marco regulatorio reconfigura de manera sustancial la distribución geográfica y social de la asistencia estatal. Entre los principales sectores beneficiados figuran los usuarios residenciales de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, áreas que conservarán el subsidio por zona al mantener el criterio de clima extremo contemplado en la ley original de 2002. Asimismo, en la provincia de Buenos Aires, el municipio de Patagones se mantendrá como la única jurisdicción bonaerense con el descuento por integrar formalmente la región patagónica.

A nivel individual, la ley preserva la posibilidad de acceder al Subsidio Energético Focalizado (SEF) para aquellos hogares de las zonas excluidas que acrediten vulnerabilidad socioeconómica. El requisito fijado establece un tope de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales del INDEC (aproximadamente 4,8 millones de pesos mensuales para un hogar tipo 2), además de mantener la cobertura directa para titulares de viviendas en el ReNaBaP, veteranos de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En el plano político, las provincias del Norte Grande actuaron como aliadas estratégicas al acompañar la votación tras el compromiso del Gobierno de otorgar compensaciones mediante subsidios a las tarifas eléctricas durante los meses de altas temperaturas.

En la vereda opuesta, el sector más afectado está integrado por 94 municipios de la provincia de Buenos Aires —entre ellos Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría y Necochea—, 13 departamentos de Córdoba, el sur de Santa Fe y la totalidad de la provincia de San Luis, además de sectores de San Juan, Mendoza, Salta y La Rioja. En estas localidades, los usuarios que no califiquen para el SEF afrontarán fuertes incrementos en sus boletas.

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, estimó que el impacto promedio rondará los 15.000 pesos mensuales por hogar en zonas templadas, mientras que estudios técnicos proyectan que en ciudades como Bahía Blanca un consumo promedio de 118 metros cúbicos pasará de 19.945 pesos a 39.890 pesos, representando un aumento del 100%. Incluso en la Patagonia, el cambio en la fórmula de cálculo generará subas promedio del 25% en las facturas.