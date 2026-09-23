Miércoles 23 de Septiembre del 2026 Mie 23 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1535
Dólar Tarjeta $1995.5
Dólar Blue $1560
Dólar CCL $1605
Euro $1726.08
Riesgo País 557
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Federico Pokorowski
Congreso

LLA tuvo que ceder y la emergencia en Discapacidad tiene dictamen

Los aliados le dieron al oficialismo las firmas necesarias en la comisión de Discapacidad y Hacienda y Presupuesto para llevar el texto al recinto de la Cámara baja.

23 de septiembre, 2026 | 15.28

El dictamen de la emergencia en discapacidad presentado por La Libertad Avanza (LLA) en las comisiones de Diputados tuvo dictamen esta tarde, con el acompañamiento de los bloques aliados a la Casa Rosada. El oficialismo tuvo que ceder ante la presión de la oposición dura, que empujó para el emplazamiento del tema, y las desinteligencias provocadas por los recortes en el área que traerá el Presupuesto 2027.

En el plenario de las comisiones de Discapacidad y Hacienda y Presupuesto, el dictamen del oficialismo obtuvo 42 firmas: 32 de LLA, cuatro del PRO, 1 de la Unión Cívica Radical (UCR), una de Producción y Trabajo; y cuatro en disidencia: una del diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo Eduardo Falcone, dos de Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella de  Argentina Federal y uno de Karina Mauriera La Neuquinidad. 

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por otra parte, el dictamen de minoría quedó con 36 firmas, de las cuales 29 fueron de Unión por la Patria, cinco de Provincias Unidas, 1 del Frente de Izquierda y los Trabajadores y una de Elijo Catamarca.

Nota en desarrollo

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
MÁS INFO
Federico Pokorowski

Soy periodista especializado en política. Actualmente acreditado en el Congreso.

Por más de diez años cubrí la actualidad política de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente desde el conurbano sur y la Legislatura bonaerense.

Soy egresado de TEA. También tengo el título de periodista deportivo y acumulo carreras que no termino.
Tendencias
Las más vistas