El dictamen de la emergencia en discapacidad presentado por La Libertad Avanza (LLA) en las comisiones de Diputados tuvo dictamen esta tarde, con el acompañamiento de los bloques aliados a la Casa Rosada. El oficialismo tuvo que ceder ante la presión de la oposición dura, que empujó para el emplazamiento del tema, y las desinteligencias provocadas por los recortes en el área que traerá el Presupuesto 2027.

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En el plenario de las comisiones de Discapacidad y Hacienda y Presupuesto, el dictamen del oficialismo obtuvo 42 firmas: 32 de LLA, cuatro del PRO, 1 de la Unión Cívica Radical (UCR), una de Producción y Trabajo; y cuatro en disidencia: una del diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo Eduardo Falcone, dos de Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella de Argentina Federal y uno de Karina Mauriera La Neuquinidad.

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Por otra parte, el dictamen de minoría quedó con 36 firmas, de las cuales 29 fueron de Unión por la Patria, cinco de Provincias Unidas, 1 del Frente de Izquierda y los Trabajadores y una de Elijo Catamarca.

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