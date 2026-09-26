Victoria Villarruel con el rey Felipe VI, en el marco de un foro de la ONU sobre víctimas del terrorismo, en 2024

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajará a España la semana que viene para participar del Foro Parlamentario Iberoamericano, que se realizará en la ciudad de Madrid. Para ese momento, el presidente Javier Milei tampoco se encontrará en el país, ya que participará del denominado "Argentina Week" que se celebrará en París.

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Fuentes cercanas a la titular del Senado informaron a El Destape que Villarruel participará del Foro Parlamentario Iberoamericano desde el 30 de septiembre al 2 de octubre. De todos modos, no pudieron confirmar si habrá otras actividades en agenda.

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Milei, mientras tanto, asistirá al Argentina Week, un encuentro que a empresarios argentinos y ejecutivos de compañías internacionales, con la intención de atraer inversiones en al país. La comitiva estará integrada por varios gobernadores, en la antesala de debates de proyectos como la reforma electoral y el presupuesto 2026 en el Congreso.

Así las cosas, durante los días que el Presidente y la Vice no estén en el país, el Ejecutivo estará a cargo del presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

El Foro Parlamentario Iberoamericano reunirá a representantes parlamentarios de España y paises de Latinoamérica y debatirá sobre Inteligencia artificial, democracia, igualdad de género y la diplomacia parlamentaria. La apertura del evento estará a cargo del rey Felipe VI.

Villarruel ya tuvo su foto con el monarca en 2024, durante una conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo, que se realizó en País Vasco. En el marco de las actividades de la Vice en la península ibérica, en esa oportunidad la Vice fue a visitar a la ex presidenta Isabel Martínez de Perón y, en Roma, mantuvo una audiencia con el fallecido papa Francisco I.

La Vice también había pisado suelo español a fines de 2025, cuando disertó en la Reunión de Presidentes de Parlamentos de Países de la Comunidad Iberoamericana, encuentro preparatorio del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. En ese ámbito, había denunciado la ocupación ilegítima de Reino Unido de nuestras Islas Malvinas, Sandwich y e Islas del Atlántico del Sur".

Curiosamente, Milei viró en su postura sobre la soberanía argentina en el archipiélago en el último mes, coincidente con el enojo de su admirado Donald Trump con Reino Unido, y anunció que iba a a hacer cumplir las leyes que sancionan la explotación de recursos en las Malvinas sin autorización de Argentina.