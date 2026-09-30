Grabois cruzó a los diputados de LLA: “¡Tienen a la Corte comprada!” 

El diputado de Unión por la Patria Juan Grabois increpó hoy a los gritos a sus pares de La Libertad Avanza (LLA), en el marco del debate en comisiones de la Cámara baja sobre el proyecto de Soberanía Nacional. “Tienen la Corte (Suprema) comprada”, les espetó, en alusión al fallo del máximo tribunal que anuló la cautelar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 que derogaba la ley de Tierras.

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Insultos y tensión en comisiones: el estallido de Juan Grabois contra el oficialismo

El dirigente social observó que mientras la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores Myriam Bregman exponía en el plenario de comisiones, Jairo Guzmán hostigaba a la oradora y luego a Grabois. Este lo fue a buscar y le espetó "cerrá el orto" y le exigió "que deje de interrumpir".

Los duros reproches de Grabois a la bancada de Milei: "Vendepatrias"

El titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata (LLA), buscó tranquilizar a Grabois, al igual que otros miembros de la bancada peronista, pero el dirigente social le lanzó a la bancada mileísta: "Manga de chorros, vendepatrias, soretes, coimeros de mierda".

¿Con qué legisladores de LLA se enfrentó Grabois durante el debate?

Mientras volvía a su asiento, Grabois oyó al diputado de LLA Gerardo Huesen que le dijo "cagón", por lo que frenó y le pidió, frente a frente, que se lo diga en la cara. El tucumano le reiteró el insulto.

"La gente les dijo 'la extranjerización de la tierra, no'", continuó Grabois dirigiéndose a los mileístas, mientras Álvaro Martínez (LLA), Cecilia Moreau y Agustín Rossi (Unión por la Patria) buscaban llevárselo. "¿Agrandado de qué? Tienen la Corte comprada", respondió a algún oficialista que escuchó.