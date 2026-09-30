Movilización, sesión especial y juicio político a la Corte: la discusión de la oposición por la Ley de Tierras

El diputado nacional Juan Grabois aseguró que el bloque parlamentario de Unión por la Patria (UxP) mantendrá una reunión clave para definir su estrategia legislativa frente al DNU 70/23. En consonancia con el planteo de sectores de izquierda, Grabois consideró apropiado evaluar la convocatoria a una sesión especial que garantice las mayorías necesarias para tratar la derogación de la norma en el recinto. En tanto, legislador de UP Juan Marino adelantó a El Destape que presentará un pedido de juicio político al Máximo Tribunal.

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En diálogo con El Destape Radio tras el fallo de la Corte Suprema que derogó la Ley de Tierras, Grabois se pronunció a favor de evaluar la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para lograr su derogación. Al ser consultado sobre la posibilidad de concretar dicho pedido de sesión, el legislador adelantó que la propuesta sería analizada de forma inminente en el ámbito interno de la bancada opositora.

“En una hora tenemos la reunión de bloque que yo entiendo que están de acuerdo con esa posición”, sostuvo el referente de Patria Grande. No obstante, aclaró que dentro del espacio político se contemplan diversas alternativas tácticas para abordar el tratamiento del decreto, aunque remarcó la viabilidad de la vía parlamentaria directa.

“Puede haber otra táctica legislativa, pero sí creo que una alternativa es convocar la sesión especial”, afirmó. Asimismo, subrayó la necesidad de definir la citación al recinto asegurando previamente los apoyos requeridos para obtener un resultado favorable: “Es importante convocarla de modo tal que podamos ganar”.

Por otra parte, apuntó contra aquellos sectores de la oposición que mantienen negociaciones o posturas dialoguistas con el Poder Ejecutivo. “La verdad que son tan cararrota algunos que con exponerlos no resolvemos el problema”, aseveró de manera crítica al referirse al comportamiento de algunos opositores frente a las iniciativas oficiales.

Cuestionamientos de fondo a las medidas y al marco legal

Más allá de la discusión sobre la estrategia parlamentaria, el referente de Fuerza Patria fundamentó su rechazo al DNU 70/23 y a las medidas impulsadas por el Gobierno argumentando que responden a un modelo perjudicial para los intereses nacionales.

En ese sentido, Grabois denunció la existencia de una estructura normativa deliberadamente orientada a la desposesión de recursos estratégicos del país. “Hay un esquema armado para legalizar el saqueo y la desposesión de lo más valioso que tenemos los argentinos que son nuestras tierras”, denunció en diálogo con El Destape radio.

Ante esta situación, el legislador confió en la posibilidad de revertir la vigencia de las decisiones oficiales, al recordar antecedentes de frenos normativos: “Si se pudo voltear una vez, se podrá de nuevo”.

El rechazo del peronismo en el Senado

El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, adelantó que se deberá hacer una segunda movilización para frenar la venta de Tierras. "La Corte Suprema falló en contra de la Ley de Tierras que el pueblo defendió en las calles. Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”, escribió en X.

En este sentido, el senador recordó que la Cámara se opuso al DNU 70 que derogó la ley de Tierras, por lo que solo faltaría que Diputados haga lo mismo. "El Senado ya rechazó el DNU 70 que derogó la Ley de Tierras. Si Diputados lo rechaza completamente, frenamos la venta del país", subrayó.

Kicillof calificó de “infamia” el fallo de la Corte por la Ley de Tierras

En línea con el planteo de sectores del peronismo y la izquierda, Kicillof se sumó a los cuestionamientos al fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la decisión judicial que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/23.

“Es el fallo de la infamia”, resumió, y calificó la resolución como “gravísima” porque, según afirmó, “afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”.

Kicillof recordó que el Gobierno nacional había retirado del proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada el capítulo referido a la Ley de Tierras luego de no conseguir los votos necesarios en el Congreso. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, cuestionó.

“Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’”, afirmó Kicillof, quien sostuvo que detrás de los discursos del Presidente existe, a su entender, “un propósito muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”.

El pedido de la izquierda

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reclamó la anulación del DNU 70/23 y sostuvo que esa medida permitiría resolver parte de las discusiones en torno a las políticas impulsadas por el Gobierno. En ese sentido, señaló que aún resta avanzar con el tratamiento del decreto en la Cámara de Diputados.

En redes sociales, Bregman afirmó que los integrantes del Frente de Izquierda se pusieron “a disposición” en reiteradas oportunidades para impulsar una sesión especial que permita debatir la norma en el recinto.

“La sesión se puede convocar con 10 firmas. Es increíble que no aparezcan”, cuestionó la diputada en redes, quien reclamó a sus pares avanzar con el pedido. “Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”, concluyó la referente de la izquierda.