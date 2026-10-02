El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este viernes que la suba del riesgo país se dio en gran parte por el “temor a volver al infierno” y por un “shock externo bastante brutal”. Al ser consultado por el rumbo del programa económico, confirmó que la intención del Gobierno es hacer una reforma previsional, aunque se prevé que se aplique luego de las elecciones 2027, previstas para 24 de octubre y en noviembre, si hubiera segunda vuelta.

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“Hubo una suba importante (del riesgo país). Estamos en 600 puntos y la mitad hay que atribuible al contexto internacional, que está afectando a todos los países con un shock externo bastante brutal, que en otro momento Argentina hubiera durado poco. Pero no es solo eso, también ha sido parte propia por este temor que tienen algunos de que se vuelva al pasado. Un cierto temor a volver al infierno”, resaltó Caputo.

El funcionario nacional participó del 62 Coloquio de IDEA a través de una entrevista grabada con anticipación, ya que por estas horas se encuentra en París, Francia, en el marco de la Argentina week junto al presidente Javier Milei. “Pensar que se va a volver al pasado es una subestimación al pueblo argentino. No creemos que vaya a pasar”, consideró el titular del Palacio de Hacienda.

Ante los empresarios reunidos en IDEA, Caputo aseguró que el gobierno va a “continuar de la misma manera, hay muchas más reformas viniendo”, entre las que nombró: “Continuar bajando impuestos, regulaciones, infraestructura y bajando el costo financiero”.

Además, sostuvo que la Casa Rosada no quiere que la moneda “se siga devaluando”, porque -a su entender- “la devaluación es solo sueldos miserables para la gente”.

“Este es el camino a seguir y, si miras los países vecinos, es el camino correcto. Además, la Argentina tiene mayores recursos naturales y de capital humano”, enfatizó el ministro de Economía, y agregó un mensaje a los empresarios: “Tengamos confianza que tenemos todo para tener un país espectacular”.

Qué dijo Caputo sobre la reforma previsional

En tanto, se refirió a una eventual reforma previsional y señaló que será “la última” de las modificaciones, ya que hay que “entender los recursos con los que el país cuenta”.

En ese sentido, consideró que es necesaria porque “cayó la natalidad y porque el kirchnerismo sumó una gran cantidad de jubilados” que no tenían aportes.

AmCham advirtió que la incertidumbre electoral frena las inversiones pese al rumbo económico

El CEO de AmCham Argentina, Alejandro Díaz, afirmó que el país avanza “en la dirección correcta” hacia una transformación económica pendiente desde hace décadas, aunque advirtió que la incertidumbre del mapa político y el escenario electoral de cara a las próximas presidenciales genera cautela y “no alienta demasiado una agresividad de la inversión” en el sector privado.

En el marco del 62° Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata, el ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina respaldó el rumbo del Gobierno, pero puso el foco en las dudas que aún persisten entre los empresarios sobre la continuidad de las reglas de juego.

“Vamos en la dirección correcta en un proceso de transformación que se demoró 30 o 40 años. En algún momento teníamos que empezar”, consideró Díaz en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. No obstante, remarcó que “el interrogante principal es el factor político-electoral”.

“Todavía no sabemos qué sistema electoral vamos a tener ni quiénes van a ser los candidatos, salvo (Javier) Milei”, resaltó Díaz.