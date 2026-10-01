Senado: Karina Milei seguirá en control de la comisión que designa a los jueces

Karina Milei seguirá en control de la comisión del Senado que tiene a su cargo el nombramiento de jueces. Tras el fallecimiento del senador de La Libertad Avanza (LLA) Juan Carlos Pagotto, el oficialismo propondrá para la presidencia de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta a una dirigente leal a la secretaria General de la Presidencia.

{{{htmlAmp}}}

Fuentes de LLA revelaron a El Destape que la senadora Nadia Márquez será la designada para reemplazar a Pagotto. "Es una posibilidad. No nos confirmaron nada", comentaron desde el entorno de la neuquina, karinista de paladar negro. Electa diputada nacional en 2023, Márquez encabezó la boleta de senadores nacionales de LLA por Neuquén en 2025, imponiendose a la lista que representaba al oficialismo provincial del gobernador Rolando Figueroa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En su momento, a Márquez se había mencionado como potencial presidenta Provisional del Senado, a instancias de Karina Milei, en uno de los tantos momentos en los que la hermana de Javier Milei intentó recortarle el poder a la vicepresidente Victoria Villarruel.

El cambio es sutil. El fallecido ex titular de Acuerdos reportaba a sus coterráneos primos Martín y "Lule" Menem, que a su vez son conducidos por la gran hermana del oficialismo. Pagotto falleció este lunes a los 74 años. La banca de LLA por La Rioja quedará en manos de Claudia Cecilia López.

Para el miercoles 7 a las 11 está convocada una reunión de la comisión de Acuerdos, que, por reglamento, debería ser abierta por el vicepresidente del grupo parlamentario, Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical). De todos modos, voces oficialistas afirman que, de no estar definido el presidente, "se va a suspender" ya que tampoco hay "nada urgente".

El temario previsto incluye doce pliegos judiciales. En lo que va del año, el oficialismo logró la aprobación de 180 designaciones de jueces, camaristas y defensores. Todos se sucedieron desde el arribo al Ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques.

El escenario se simplificó, cierto es, tras el recambio legislativo que favoreció al oficialismo, aunque algunos nombramientos estaban desde gestiones anteriores. De todos modos, algunos tienen vinculaciones a Comodoro Py o al propio ministro, como el caso de la prórroga del caso de su padre, Carlos "Coco" Mahiques, al que se le prorrogó su mandato como vocal de la Cámara de Casación Penal,