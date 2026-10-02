Después del discurso de Milei, el riesgo país llega a su máximo en el año

El Riesgo País alcanzaba hoy el valor más alto del año al escalar a los 650 puntos y, de esta manera, suma una nueva jornada en alza. En tanto, al promediar la rueda de este viernes, el indicador que elabora JPMorgan subía un 2,2%. En ese sentido, el presidente Javier Milei afirmó que este salto es responsabilidad de la coyuntura internacional, pero aseguró que, en caso de ser reelecto, se “desplomará”.

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No obstante, admitió que esta situación está impactando en el nivel de inversión por el encarecimiento de la tasa de interés. En este contexto, los bonos suben hasta 1,9%, con lo cual el aumento del Riesgo País es consecuencia de un alza en la tasa de interés de referencia. Además, las acciones del MERVAL operan sin cambios y los ADRs en Nueva York lo hacen en forma mixta.

El discurso de Milei sobre el Riesgo País

Con una crisis financiera en puerta y el riesgo país en ebullición, el presidente Javier Milei le echó la culpa en París a las "convulsiones internacionales", intentó defender su gestión y prometió que en caso de ser reelegido en 2027 va a "acelerar la tasa de crecimiento".

"Los acontecimientos recientes en el mundo, siendo que Argentina es un activo 'beta agresivo', implicó que aumentara el riesgo país. Pero más bien terminen todas estas convulsiones internacionales, el riesgo país, digamos, volverá a bajar", dijo Milei durante un discurso pronunciado en la sede del Automóvil Club de París.