El presidente Javier Milei atacó a periodistas de La Nación a los que acusó de sicarios y sostuvo que el director del medio, Fernán Saguier, es quien asigna "plumas divulgadoras de sus mentiras".

"Fernán Saguier, jefe de la banda de los sicarios de la pluma, omite que en mi caso he renunciado a la jubilación de privilegio. Al mismo tiempo, no se toma el trabajo de cuestionar a algunas de sus amistades a los cuales les asigna plumas divulgadoras de sus mentiras. CIAO!", acusó Milei.