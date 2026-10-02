El presidente Javier Milei continúa su agenda en París, donde recibirá otro premio del París Economic Forum. El mandatario será distinguido por la mañana en la sede del Automóvil Club de Francia y brindará unas palabras de agradecimiento. Por la tarde, participará del cierre de la Argentina Week y luego emprenderá el regreso a Buenos Aires. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei volvió a atacar a periodistas: "Son sicarios"
El Presidente se mostró sacado en las redes sociales debido a que el periodista de La Nación Fernán Saguier no aclaró que había renunciado a la jubilación de privilegio.
Hace 18 minutos
Los memes contra Santiago Oría por haberse "enamorado" de una Inteligencia Artificial
El cineasta y estratega de redes sociales llegó al New York Times que publicó que una nota donde hacía mención a su mensajes a una militante libertaria creada con IA.
Hace 2 horas
Milei atacó a periodistas y esta vez le tocó a La Nación: "Sicarios"
El presidente Javier Milei atacó a periodistas de La Nación a los que acusó de sicarios y sostuvo que el director del medio, Fernán Saguier, es quien asigna "plumas divulgadoras de sus mentiras".
"Fernán Saguier, jefe de la banda de los sicarios de la pluma, omite que en mi caso he renunciado a la jubilación de privilegio. Al mismo tiempo, no se toma el trabajo de cuestionar a algunas de sus amistades a los cuales les asigna plumas divulgadoras de sus mentiras. CIAO!", acusó Milei.
Hace 2 horas
Senado: Karina Milei seguirá en control de la comisión que designa a los jueces
La senadora Nadia Márquez, una karinista de paladar negro, es mencionada como la designada por la secretaria General de la Presidencia para ocupar el lugar del fallecido Juan Carlos Pagotto en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta.
Karina Milei seguirá en control de la comisión del Senado que tiene a su cargo el nombramiento de jueces. Tras el fallecimiento del senador de La Libertad Avanza (LLA) Juan Carlos Pagotto, el oficialismo propondrá para la presidencia de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta a una dirigente leal a la secretaria General de la Presidencia.
Hace 2 horas
A la oposición no le dan los números y el tiro de gracia al mega DNU de Milei corre riesgo
En el arco opositor de la Cámara baja desconfían de los gobernadores que viajaron con el Presidente a París. Los que se definieron y los que hacen mutis. El impacto de la presión social.
La oposición dura de la Cámara de Diputados pidió una sesión para el 15 de octubre para debatir los proyectos por el endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad y para bajar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Los convocantes manifiestan sus dudas sobre si llegan al número para abrir la jornada, a raíz de que no ven cooperación de la mayoría de los gobernadores para bajar la medida del presidente Javier Milei que, decisión de la Corte Suprema de Justicia mediante, sostiene la derogación de la ley de Tierras.
Hace 2 horas
EE.UU. dejó solo a Milei por Malvinas: quieren "desescalar" el conflicto con Reino Unido
En medio de los constantes cruces entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas, ahora la Casa Blanca dio a conocer cuál es su postura ante el aumento de las tensiones.
Mientras el Gobierno de Javier Milei insiste en sus reclamos contra el Reino Unido por la explotación de recursos de las Islas Malvinas, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, ponderó que Washington intentaría "desescalar" el conflicto antes de un nuevo posible conflicto armado como el de 1982.
Hace 15 horas
Cuáles son las leyes que volverán si se cae el DNU 70/23 de Milei
La oposición está a las puertas de discutir en la Cámara de Diputados la derogación del DNU 70/23, un decreto con el que Milei anuló y modificó decenas de leyes. El Senado ya lo rechazó hace dos años. Cuáles son las normas que volverían a tener vigencia.
Hace 16 horas
Inflación de alimentos: lácteos y carnes explican la mayor parte de la suba de la semana
El promedio de las últimas cuatro semanas se aceleró a 4,2%, con bebidas, verduras, panificados, condimentos, carnes y lácteos entre los rubros que más aumentaron.
Hace 16 horas
La torta se reparte cada vez peor: los ingresos de sectores bajos siguen perdiendo terreno
La EPH del segundo trimestre muestra que el 10% de mayores ingresos concentra el 32,3% de la renta, mientras el 40% de menores ingresos recibe apenas 15,2%. El Gini subió frente a 2025 y la mitad de los ocupados cobra menos de $900.000.
Hace 16 horas
En España, Villarruel contradijo a Milei y pidió "intervención del Estado" ante la IA
En el marco de su participación en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid, la Vicepresidenta consideró que la nueva herramienta tecnológica atenta contra el empleo que es "el norte innegociable de toda política económica". Foto con el rey Felipe VI y comitiva de senadores aliados.
Hace 16 horas
Nueva marcha de la CGT en defensa de la industria nacional
La central obrera viene de movilizarse por el aumento del endeudamiento familiar, los cambios a la ley de tierras y por tierra, techo y trabajo en San Cayetano. Quedó en pausa un nuevo paro general.
La nueva marcha, que se da luego de tres movilizaciones realizadas junto a las dos CTA y movimientos sociales, se realizará el próximo jueves 8 de octubre a las 15.30 frente al edificio donde se encuentra la Secretaría de Industria,
Hace 17 horas
El Gobierno reglamentó el FAL: cómo serán los aportes desde noviembre
El Fondo de Asistencia Laboral comenzará a regir en noviembre. Las MiPyMEs aportarán 2,5% y las grandes empresas, 1% sobre las remuneraciones imponibles.
Hace 18 horas
Más locales vacíos en CABA: caída del consumo y suba de alquileres complica a comercios
La desocupación de locales comerciales llegó al 10,7% en el segundo cuatrimestre y alcanzó el nivel más bajo de ocupación desde 2022. El IDECBA relevó 1.388 unidades sin actividad sobre casi 13.000.
Hace 18 horas
Tras la privatización de rutas, aumenta 20% el peaje Chaco-Corrientes desde octubre
En el marco del plan de privatización de la red vial nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei, los peajes del puente General Belgrano y Makallé sufrirán una nueva suba. El esquema introduce tarifas diferenciadas más caras para el pago manual y modifica el sistema de actualización de montos.
Hace 20 horas
El FMI respaldó al Gobierno pero le advirtió que debe generar empleo
Aunque Javier Milei celebre el fuerte aumento de la informalidad, el Fondo admitió que hay problemas de generación de empleo en varios sectores de la economía.
Hace 20 horas
El Gobierno defendió el arbitraje por Malvinas y rechazó las críticas del Reino Unido
El planteo argentino busca frenar las actividades petroleras del proyecto Sea Lion en el área en disputa y podría derivar en la intervención de un tribunal arbitral internacional.
La cancillería rechazó los cuestionamientos del Reino Unido respecto al recurso de arbitraje.