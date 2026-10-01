EE.UU. dejó solo a Milei por Malvinas: quieren "desescalar" el conflicto con Reino Unido

Mientras el Gobierno de Javier Milei insiste en sus reclamos contra el Reino Unido por la explotación de recursos de las Islas Malvinas, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, ponderó que Washington intentaría "desescalar" el conflicto antes de un nuevo posible conflicto armado como el de 1982.

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"Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos", dijo Waltz en diálogo con el medio británico GB News. Según explicó el funcionario estadounidense, esta posición se da porque Argentina "es un gran amigo" de la Casa Blanca y porque también "existe una relación especial" con Reino Unido.

Pese a esta definición, Waltz indicó que corresponde al presidente Donald Trump decidir qué hacer frente a una nueva guerra por la soberanía del archipiélago ocupado por los ingleses desde 1833. "En lo que respecta a cualquier otro tipo de apoyo, se lo dejo a la Casa Blanca y al Presidente", agregó.

Hace pocas semanas, el propio Trump se propuso como mediador entre ambos países ante el conflicto, el cual podría generar un "desastre" si llegase a derivar en otra guerra como la de 1982.

"Estoy seguro de que me llamarán por ese potencial desastre y si lo hacen, probablemente podré resolverlo", indicó Trump durante una visita a Irlanda.

El mensaje de Estados Unidos se produce mientras el gobierno de Milei sigue con su espíritu malvinero y busca herramientas legales para frenar proyectos petroleros extranjeros como el de Sea Lion, con el que los británicos quieren extraer más de 500 millones de barriles de petróleo a unos 200 kilómetros al norte de las islas

Esta semana, Argentina avanzó en elevar un recurso de arbitraje internacional interpuesto bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

La Cancillería sostuvo que someter una controversia a un tribunal internacional imparcial constituye "el acto más responsable que puede realizar un Estado" comprometido con el estado de derecho y la solución pacífica de conflictos.

Sin embargo, el Reino Unido rechazó su pedido y alertó que comienza a ponerse en riesgo la relación bilateral entre ambos. "Tal comportamiento genera dudas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido. Seguiremos apoyando incondicionalmente al Gobierno de las Islas Malvinas y a sus habitantes", dijo la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, en un comunicado.