Los memes contra Santiago Oría por haberse "enamorado" de una Inteligencia Artificial

Las burlas contra el cineasta y estratega de redes sociales Santiago Oría llegaron a las redes sociales. El detonante fue una nota del New York Times que publicó una información que ya se conocía en la Argentina: el pensador libertario del Gobierno de Javier Milei había publicado un elogio físico a una mujer que en realidad había sido creada con inteligencia artificial.

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El caso tiene como protagonista a Lucía Libertaria, una influencer que parecía ser una joven militante oficialista pero que, en realidad, había sido creada íntegramente mediante inteligencia artificial. Según reconstruyó el diario estadounidense, Oría había visto sus videos en Instagram, quedó interesado por el personaje y llegó a plantear que debía recibir mayor protagonismo dentro de la comunicación política. Cuando descubrió que la joven no existía, el estratega reconoció que perdió el interés, aunque aseguró que el episodio no le generaba preocupación.

“Es inteligente, es relinda”, había dicho Oría sobre la supuesta influencer, según el artículo firmado por Emma Bubola y Daniel Politi, y agregó que había planteado que “hay que traerla a que tenga más protagonismo”. Después de conocer que se trataba de una creación digital, el funcionario relativizó el engaño y sostuvo: “Me parece totalmente inofensivo. No tiene nada de dañino”.

La anécdota es utilizada por los periodistas del New York Times para ilustrar un problema más amplio: la dificultad para distinguir entre una persona real y un personaje sintético en un escenario en el que las herramientas de generación de imágenes, videos y textos son cada vez más accesibles. El artículo plantea que la reacción de Oría permite observar, desde el propio entorno presidencial, la posición de no intervención que el Gobierno sostiene frente a la inteligencia artificial.

El planteo oficial fue expuesto por el propio Milei durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde vinculó el desarrollo de la inteligencia artificial con su concepción de libertad económica y cuestionó los intentos de establecer controles anticipados sobre la tecnología. “Ante la inteligencia artificial, la Argentina se ubicará en la vanguardia de la libertad”, sostuvo el Presidente en Nueva York. En el mismo discurso afirmó que el país asumía el “compromiso de no regular de manera preventiva” la IA, al tiempo que propuso un marco con responsabilidad limitada para las empresas que trabajen con agentes de inteligencia artificial y beneficios fiscales para el sector.