Cuáles son las leyes que volverán si se cae el DNU 70/23 de Milei

Un grueso número de diputados pidió este jueves una sesión especial para tratar el 15 de octubre diversas cuestiones, entre las que se encuentra la derogación del DNU 70/23, con el objetivo de dejar vigente la Ley de Tierras que anuló recientemente la Corte Suprema. Sin embargo, si el decretazo de Javier Milei se cae, también habrá otras leyes que volverán a entrar en vigor como la Ley de Alquileres, la de Góndolas y se volvería atrás con la privatización de empresas públicas y la liberación de tarifas de obras sociales. .

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Además de la marcha atrás en la anulación de la Ley de Tierras Rurales, que desde 2011 estableció límites a la venta de terrenos a extranjeros y que el oficialismo no pudo modificar en el Congreso, la posible suspensión del decreto de Milei afectará una larga lista de modificaciones y derogaciones.

El pedido para revisar en el recinto el DNU fue realizado con un amplio consenso de la oposición, con 32 legisladores de distintos bloques como Unión por la Patria (UxP), la Izquierda, Encuentro Federal, (EF) la Coalición Cívica (CC), Provincias Unidas, entre otros.

Según la normativa sobre decretos, para que deje de tener vigencia, un DNU debe ser rechazado por las dos cámaras. En marzo del 2024, el Senado ya había rechazado el DNU, por lo que si la Cámara Baja también hace lo propio, el decreto quedará nulo.

¿Qué leyes volverían?