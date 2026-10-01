La oposición pidió una sesión especial para el jueves 15 por Ley de Tierras, discapacidad y endeudamiento

La oposición se unió en la Cámara de Diputados para pedir que se convoque el próximo jueves 15 una sesión especial para tratar tres claves en la agenda actual: la Ley de Endeudamiento Familiar, el DNU 70/23 con el objetivo de reinstalar la Ley de Tierras que fue derogada por la Corte Suprema, y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad.
El pedido fue realizado con un amplio consenso de la oposición, con 32 legisladores de distintos bloques como Unión por la Patria, la Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Provincias Unidas, entre otros.
La solicitud de la oposición se da en medio del polémico fallo de la Corte Suprema, que volvió a dejar vigente el artículo 154 del DNU 70 que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros.
Quiénes pidieron la sesión
Unión por la Patria
- Martínez, Germán Pedro
- Tolosa Paz, Victoria
- Olmos, Kelly
- Bordet, Gustavo
- Siley, Vanesa Raquel
- Rauschenberger, Ariel
- Valdés, Eduardo Félix
- Moreau, Cecilia
- Penacca, Paula Andrea
- Marino, Juan
- Hagman, Itai
- Giuliano, Diego A.
- Yasky, Hugo
- Parola, María Graciela
- Cámpora, Lucía
- Freites, Andrea
Provincias Unidas
- Lousteau, Martín
- Coletta, Mariela
- Zigarán, María Inés
- Juliano, Pablo
- Paulón, Esteban
- Farías, Pablo
Encuentro Federal
- Pichetto, Miguel Ángel
- Massot, Nicolás
Coalición Cívica
- Ferraro, Maximiliano
- Frade, Mónica
Frente de Izquierda
- Bregman, Myriam
- Del Caño, Nicolás
- Giordano, Juan Carlos
Coherencia
- Pagano, Marcela Marina
Primero San Luis
- Fernández, Jorge
Defendamos Córdoba
- De la Sota, Natalia