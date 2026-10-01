La oposición pidió una sesión especial para el jueves 15 por Ley de Tierras, discapacidad y endeudamiento

La oposición se unió en la Cámara de Diputados para pedir que se convoque el próximo jueves 15 una sesión especial para tratar tres claves en la agenda actual: la Ley de Endeudamiento Familiar, el DNU 70/23 con el objetivo de reinstalar la Ley de Tierras que fue derogada por la Corte Suprema, y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad.

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El pedido fue realizado con un amplio consenso de la oposición, con 32 legisladores de distintos bloques como Unión por la Patria, la Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Provincias Unidas, entre otros.

La solicitud de la oposición se da en medio del polémico fallo de la Corte Suprema, que volvió a dejar vigente el artículo 154 del DNU 70 que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros.

Quiénes pidieron la sesión

Unión por la Patria

Martínez, Germán Pedro

Tolosa Paz, Victoria

Olmos, Kelly

Bordet, Gustavo

Siley, Vanesa Raquel

Rauschenberger, Ariel

Valdés, Eduardo Félix

Moreau, Cecilia

Penacca, Paula Andrea

Marino, Juan

Hagman, Itai

Giuliano, Diego A.

Yasky, Hugo

Parola, María Graciela

Cámpora, Lucía

Freites, Andrea

Provincias Unidas

Lousteau, Martín

Coletta, Mariela

Zigarán, María Inés

Juliano, Pablo

Paulón, Esteban

Farías, Pablo

Encuentro Federal

Pichetto, Miguel Ángel

Massot, Nicolás

Coalición Cívica

Ferraro, Maximiliano

Frade, Mónica

Frente de Izquierda

Bregman, Myriam

Del Caño, Nicolás

Giordano, Juan Carlos

Coherencia

Pagano, Marcela Marina

Primero San Luis

Fernández, Jorge

Defendamos Córdoba