El plan de Lousteau para un frente anti Milei: "El que más chance tenga"

El diputado nacional de Provincias Unidas Martín Lousteau afirmó que está trabajando para la construcción de un frente electoral que enfrente al presidente Javier Milei. El ex titular de la Unión Cívica Radical (UCR) bregó por "convocar a todos, desde los del PRO que están avergonzado de que su partido esté con Milei, hasta el otro extremo", incluyendo al peronismo "hasta Myriam Bregman".

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En una entrevista realizada por el streaming Cenital, el ex embajador en Estados Unidos bregó por un frente que incluya a distintos sectores políticos y actores, desde el PRO disidente a la izquierda, pasando por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner.

"Instrumentalmente, podemos tener diferencias", reconoció Lousteau, que remarcó que "el primer paso es sentarnos juntos y ver qué es lo que hicieron otros paises para eso". Para el dirigente radical, enfrentado a la Casa Rosada, "lo que necesitamos construir es un sistema colectivo de poder distinto".

"La idea tiene hasta fecha, después hay conversaciones", afirmó Lousteau que deslizó que el potencial cónclave tiene fecha prevista para "es este año". Consultado sobre quién sería el eventual candidato de ese frente que compita con el Presidente, Lousteau respondió: "El que tenga más chance de ganarle a Milei".

"Hay que juntarse todos y mostrar que hay una mayoría que está en esa situación. Yo estoy con otras personas armando un encuentro de ese equipo, trayendo inclusive expertos de afuera y distintos paises, que han tenido éxito en armar coaliciones grandes para ganarle a personajes de este tipo. Sea Francia, Hungria y Brasil", reveló.

De todos modos, Lousteau tuvo algunos reparos con algunos nombres. Según señaló, a él le "gustaría que esté" el legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta, pero opinó que "está en un sistema solar aparte, porque no está hablando de lo nacional".

Sin embargo, Lousteau fue tajante con excluir del potencial frente a los últimos ex candidatos a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, a los que definió como parte del "universo Milei".