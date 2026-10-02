La sociedad se corrió a la derecha, pero valora el rol del Estado y la justicia social

La mayoría de los argentinos se ubicó en el centro o en la extrema derecha, un corrimiento respecto de la autopercepción que predominaba hasta hace unos años. Sin embargo, ese alineamiento ideológico convivió con una valoración mayoritaria del rol del Estado en la economía, la igualdad entre las personas y la justicia social por encima del orden. El peronismo se mantuvo como la fuerza de mayor identificación partidaria y fueron más quienes se definieron como antilibertarios que como antiperonistas, un dato que podría resultar clave en un eventual balotaje en 2027. El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue el dirigente de mejor imagen y quienes lo eligieron destacaron, principalmente, su honestidad y coherencia.

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Los datos surgen de un estudio de la consultora política Escenarios, que dirigen los politólogos Pablo Touzón y Federico Zapata, ambos vinculados a la revista Panamá. El trabajo indagó si el gobierno de Javier Milei y sus gravosas consecuencias estaban produciendo un giro a la izquierda en la sociedad argentina. “Los datos dicen claramente que no: la autoubicación ideológica está inclinada hacia la derecha (36,6% contra 20,6% de izquierda), las etiquetas explícitamente de izquierda no llegan al 7% de la población”, señalaron los autores. En una escala de 0 a 10, en la que el 0 representó la posición más a la izquierda y el 10 la más a la derecha, la respuesta más elegida fue el 5, correspondiente al centro, con el 28,8%. En segundo lugar quedó el 10, el extremo derecho de la escala, con el 18,1%.

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Agrupadas las respuestas, la derecha reunió el 36,6% (las posiciones de 7 a 10), el centro el 32,1% (5 y 6) y la izquierda el 20,6% (1 a 4). El 10,7% no supo ubicarse ideológicamente. Al preguntarles qué cambio habían experimentado en los últimos años, el 20,2% dijo haberse vuelto más de derecha o conservador, frente al 13,7% que se consideró más de izquierda o progresista. Otro 15,9% respondió que se había alejado de todo, una respuesta que puede leerse en relación con el creciente ausentismo electoral. La proporción más alta, el 45,2%, sostuvo que no había cambiado y pensaba más o menos lo mismo que siempre.

El detalle de la escala ideológica mostró algunas sorpresas. Las mujeres se ubicaron más a la derecha (41,8%) que los hombres (29,9%), entre quienes predominó el centro (32,9%). Por edad, la derecha fue la posición más elegida en todos los grupos salvo entre los jóvenes de 16 a 39 años, donde prevaleció el centro (41,2%). Pero, a diferencia de otras épocas en las que la juventud se identificaba más con la izquierda, los menores de 40 años fueron quienes menos se ubicaron en ese sector: apenas el 11,9%, frente al 25,1% entre quienes tenían de 40 a 59 años y al 25,5% entre los de 60 a 74. Los adultos de 75 años o más fueron los más volcados a la derecha, con el 50,5%.