El copiloto del avión de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv intentó tomar el control de la aeronave y atacó al comandante con un hacha de emergencia, según determinaron investigadores de Emiratos Árabes Unidos. El vuelo transportaba 174 pasajeros y terminó aterrizando de emergencia en la ciudad saudita de Tabuk luego de que pasajeros y tripulantes redujeran al agresor.

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El episodio ocurrió el miércoles durante el vuelo entre Dubái y Tel Aviv. En medio del trayecto, el copiloto ingresó en un enfrentamiento con el comandante y lo atacó con el hacha disponible para situaciones de emergencia. El piloto, que resultó herido, consiguió abrir la puerta de la cabina. Esa situación permitió que algunos pasajeros y miembros de la tripulación ingresaran y se enfrentaran al agresor para impedir que tomara el control de la aeronave.

El fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, afirmó que el copiloto había intentado cometer un "acto terrorista" y que su objetivo era hacerse con el mando del avión. Sus declaraciones fueron difundidas por la agencia oficial de noticias WAM.

Durante el incidente, la aeronave sufrió una brusca pérdida de altura. De acuerdo con los registros de Flightradar24 citados en la investigación, el avión descendió unos 17.000 pies en aproximadamente un minuto. Finalmente, los pasajeros y la tripulación lograron inmovilizar al atacante y la aeronave fue desviada hacia Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk. El copiloto permanece detenido en Emiratos Árabes Unidos. Distintos medios lo identificaron como Hamam al-Hammami, un ciudadano de Omán.

Las sospechas sobre el copiloto

La investigación también puso el foco en los antecedentes del sospechoso. Según informaciones difundidas por distintos medios internacionales, las autoridades de Omán le habrían impedido pilotar debido a sospechas vinculadas con sus opiniones consideradas extremistas.

El Wall Street Journal informó que las autoridades omaníes habían tomado esa medida después de detectar posibles señales de radicalización. CNN, por su parte, señaló que el hombre había sido apartado durante el año pasado de un puesto en la compañía aérea nacional de Omán por sospechas relacionadas con sus opiniones. ABC News, en tanto, citó a funcionarios de inteligencia y seguridad familiarizados con la investigación y afirmó que el sospechoso habría estado en posesión de material extremista cuando todavía se encontraba en formación como piloto.