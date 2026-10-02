Habló el piloto del vuelo de Flydubai que evitó una catástrofe: "No podía dejarlos morir"

El vuelo transportaba 182 personas y tuvo que ser desviado hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia.

El piloto del vuelo de Flydubai, Smit Machchhar, habló por primera vez ante la prensa sobre cómo fue el momento de tensión en la cabina del avión cuando su copiloto lo atacó y casi terminan estrellándose en un edificio de Tel Aviv. Contó cómo, pese a estar gravemente herido, logró abrir la puerta de la cabina para que los pasajeros ingresaran y redujeran al atacante. "No podía dejar morir a esa gente", afirmó el Machchhar, quien aseguró que sus años de experiencia fueron "determinantes" para comprender que el avión estaba perdiendo altura y saber cómo actuar en el momento.

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"Tenía muchas heridas. Me había caído", contó Machchhar durante una videollamada emitida en vivo desde el hospital. El piloto explicó que estaba "luchando por su vida" cuando comprendió que, si no conseguía levantarse, los pasajeros podían morir. "Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando", relató.

El vuelo transportaba 182 personas y tuvo que ser desviado hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia. Según los testimonios recogidos después del episodio, el avión perdió cerca de 5.200 metros de altitud en apenas un minuto, una situación que generó alarma entre los pasajeros y desencadenó la intervención de varios de ellos.

La lucha dentro de la cabina

Las circunstancias exactas del enfrentamiento todavía son investigadas. De acuerdo con las acusaciones conocidas hasta ahora, el copiloto habría atacado a Machchhar y desencadenado una lucha por el control de la aeronave. En medio de la pelea, el piloto consiguió llegar hasta la puerta de la cabina y abrirla para permitir el ingreso de los pasajeros.

"Me seguían golpeando, pero simplemente abrí la puerta y todos entraron", explicó Machchhar. Los pasajeros irrumpieron entonces en la cabina y participaron en la reducción del atacante mientras el avión descendía bruscamente.

El piloto destacó que su experiencia profesional le permitió interpretar rápidamente lo que estaba sucediendo, incluso mientras sufría heridas graves. "Sabía que era el último esfuerzo, que la puerta estaba allí mismo", señaló durante la entrevista.

El episodio fue presentado por autoridades israelíes como una situación que pudo haber terminado en una catástrofe. El primer ministro Benjamin Netanyahu destacó la actuación del piloto y de los pasajeros, a quienes atribuyó haber evitado que el avión terminara estrellándose.

Smit Machchhar, el "piloto héroe" del vuelo de Flydubai.

La calificación como atentado

La investigación continúa para determinar qué ocurrió exactamente dentro de la aeronave y cuáles fueron las motivaciones del copiloto. Emiratos Árabes Unidos creó un equipo de fiscales especializados para determinar si el episodio tuvo un trasfondo terrorista, mientras que las autoridades de Emiratos y Arabia Saudita lo calificaron hasta ahora formalmente como un "incidente de seguridad".

El asesor diplomático de Emiratos, Anwar Gargash, calificó el episodio de "terrorista" y destacó la actuación del piloto. "Smit Machchhar merece el máximo reconocimiento", sostuvo. También el embajador argentino en India, Mariano Caucino, elogió al piloto y afirmó que, pese a encontrarse "al borde del colapso", consiguió salvar vidas.