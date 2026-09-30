Un violento ataque en la cabina obligó a un avión que iba a Israel a aterrizar de urgencia 

Un avión comercial de la aerolínea Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Fue luego de que se desatara un violento incidente con arma blanca dentro de la cabina de mando.

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El suceso, ocurrido en un Boeing 737 Max 8 con 174 pasajeros a bordo, provocó un drástico descenso de la aeronave, la emisión de señales de alerta máxima y la movilización preventiva de cazas de combate por parte de Israel.

De acuerdo con los registros de seguimiento aéreo, aproximadamente dos horas y media después de despegar de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion, la aeronave experimentó una abrupta caída de altitud, pasando de 33.000 a 17.000 pies. Durante el trayecto, el avión realizó maniobras erráticas cerca de la frontera con Jordania antes de dirigirse a la ciudad de Tabuk, en el noroeste saudita.

Mientras transcurría la emergencia, la tripulación emitió el código 7700 de alerta general y, posteriormente, la señal 7500, utilizada internacionalmente para notificar interferencias ilícitas o secuestros.

Gritos en la cabina, maniobras de emergencia y sospechas de un atentado

Según informaciones difundidas por medios israelíes, el copiloto habría apuñalado en reiteradas ocasiones al capitán utilizando un cuchillo pequeño. Ante la gravedad de la situación, miembros de la tripulación y varios pasajeros forzaron el acceso al recinto de mando para intervenir directamente. Los viajeros redujeron al agresor en medio de escenas con "mucha sangre", mientras numerosos ocupantes rezaban salmos y exclamaban "Shema Israel" ante el temor de estrellarse.

A bordo viajaban además dos pilotos en ropa civil, quienes asumieron los mandos del avión, al tiempo que un dentista de nacionalidad israelí prestó asistencia médica de urgencia al capitán herido. Las autoridades e investigadores analizan diversas hipótesis sobre los motivos que desencadenaron la agresión.

Reportes procedentes de Israel señalan que el sospechoso del ataque es el copiloto, oriundo de Omán, en tanto que el capitán herido es ciudadano emiratí. La aerolínea Flydubai confirmó que la señal de auxilio obedeció a una pelea entre los pilotos e informó la apertura de una investigación formal sobre lo ocurrido.

En tanto, el sospechoso quedó bajo custodia de las autoridades de Arabia Saudita para ser interrogado, en un proceso en el que participa Israel. Si bien sectores de la inteligencia israelí evalúan la posibilidad de un intento de atentado terrorista o de un plan para estrellar la nave, las investigaciones también consideran un posible episodio de salud mental sin motivaciones ideológicas.

Al respecto, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que la situación quedó bajo control y descartó un intento de secuestro.