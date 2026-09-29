Internet satelital en el aire: siete aerolíneas que operan en Argentina ofrecerán Wi-Fi de Starlink a sus pasajeros

La conectividad a bordo está empezando a cambiar para los pasajeros que viajan desde Argentina. Tres aerolíneas que operan desde y hacia Ezeiza ya ofrecen Starlink durante sus vuelos, mientras que otras cuatro confirmaron que incorporarán el servicio entre finales de 2026 y 2027. En total, son siete compañías que tendrán Internet satelital de alta velocidad en sus rutas con el país.

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Air France, United Airlines y Copa Airlines ya tienen Starlink activo, mientras que Level, British Airways, American Airlines y JetSmart anunciaron planes para sumarlo. En cambio, Aerolíneas Argentinas y Flybondi todavía no ofrecen conexión a Internet a sus pasajeros. Latam Airlines también avanza con Wi-Fi, aunque eligió a Viasat como proveedor.

Qué aerolíneas ya tienen Starlink

Air France fue la primera en activar Starlink en vuelos hacia Argentina. Desde abril de 2026, los pasajeros de la ruta entre Buenos Aires y París pueden utilizar Internet de alta velocidad durante el viaje. El servicio es gratuito en todas las clases y requiere una cuenta sin costo en el programa Flying Blue.

United Airlines también incorporó Starlink en sus vuelos. En julio de 2026 realizó la primera instalación del sistema en un Boeing 777-200ER y eligió la ruta entre Ezeiza y Houston para estrenarlo en uno de sus aviones de fuselaje ancho. El Wi-Fi es gratuito para los integrantes de MileagePlus.

Por su parte, Copa Airlines activó Starlink el 4 de julio de 2026 y se convirtió en la primera aerolínea de América Latina en ofrecer esta tecnología. La compañía conecta a la Argentina con Panamá y otras ciudades de la región. El acceso gratuito depende del tipo de pasajero, la categoría de ConnectMiles, la clase de viaje o si cuenta con una suscripción a Starlink.

Las aerolíneas que sumarán Starlink

Level anunció que incorporará conexión gratuita para todos sus pasajeros en la ruta directa entre Barcelona y Buenos Aires, aunque todavía no informó una fecha exacta para la activación.

Tres aerolíneas que operan desde y hacia Ezeiza ya ofrecen Starlink durante sus vuelos.

British Airways, en tanto, comenzó a instalar Starlink en parte de sus Boeing 787-8 y planea completar el equipamiento de su flota antes de 2028. La compañía también anunció que retomará los vuelos directos entre Londres y Buenos Aires durante el verano boreal de 2027.

American Airlines comenzará a instalar Starlink en más de 500 aviones desde el primer trimestre de 2027, mientras que JetSmart acordó equipar toda su flota de Airbus A320 y A321 a partir de ese año.

La tecnología utiliza satélites de órbita baja ubicados a unos 550 kilómetros de la Tierra. Esto permite reducir considerablemente la latencia frente a los sistemas tradicionales y habilita actividades como videollamadas, streaming, trabajo en la nube y navegación durante el vuelo. Más de 1.400 aviones en el mundo ya cuentan con Starlink y más de 40 aerolíneas firmaron acuerdos para instalarlo.