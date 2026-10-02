La Iglesia advirtió que el Papa va a encontrar una Argentina "cascoteada por la pobreza"

Antes de la llegada del papa León XIV, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, afirmó que el Sumo Pontífice se va a encontrar con una Argentina "cascoteada por la pobreza" durante su próxima llegada al país. El referente eclesiástico reiteró sus críticas a la narrativa oficial sobre la situación económica e instó al Poder Ejecutivo a reconocer la severidad de las dificultades que atraviesa la sociedad.

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En declaraciones a Radio Mitre Córdoba, el líder de la Iglesia católica en esa provincia contrapuso el discurso gubernamental con la realidad de la población y acusó al Gobierno de "vivir en Marte". "A veces hay un relato que uno dice desde dónde me hablan. Uno pensaba que el hombre no había llegado a Marte, pero parece que sí. Sería tan lindo que nos digan 'andamos mal, pongamos fuerza entre todos que vamos a salir' y no este tipo de relato que no se condice con la realidad", manifestó el religioso.

Asimismo, el prelado remarcó el impacto negativo que genera la distancia entre los discursos públicos y las vivencias cotidianas de los ciudadanos, al advertir que esa discrepancia "desanima y en algunos casos enerva. Pone muy mal".

Al evaluar el estado de ánimo colectivo, Rossi expresó su preocupación por el agotamiento social y la falta de perspectivas favorables en la población. "Nuestra gente tiene un resto, pero hay un cansancio y hace falta una esperanza. A veces pasa el tiempo y tenés la sensación de que se va debilitando. Espero que no se constituya en una reacción fulera, porque hay cansancio y desencanto", alertó el cardena

García Cuerva: "El papa se va a encontrar con una Argentina herida"

En línea con los dichos del religioso cordobés y en la previa de la peregrinación a Luján, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Curva, ofreció un diagnóstico acerca de la compleja situación social, económica y cultural que atraviesa la Argentina. En sus declaraciones a TN, Cuerva describió las profundas dificultades que afectan a la sociedad, al tiempo que destacó la constante capacidad de lucha y la fe del pueblo argentino frente a la adversidad acumulada a lo largo de los años.

Al referirse al panorama actual del país, el religioso enfatizó la presencia de divisiones internas y situaciones de vulnerabilidad social. Según expuso el arzobispo, quien observe el territorio nacional “se va a encontrar con una Argentina herida, dividida con esa famosa grieta, que yo soy mas de decir que es herida, porque duele en las entrañas del pueblo”.

De igual manera, remarcó la gravedad del clima social imperante al caracterizar al país como “una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”. Además, manifestó la existencia de “una Argentina donde duele que un porcentaje grande de hermanos la están pasando mal. De hermanos muy pobres desde hace muchos años”.

“Un pueblo que no baja los brazos y apuesta por la unidad”

A pesar del severo cuadro de situación descripto, el arzobispo sostuvo una mirada firme sobre la fortaleza moral y el esfuerzo diario de la población. En sus palabras, quien entre en contacto con la realidad nacional "también se va a encontrar con una Argentina que no baja los brazos". En este sentido, el representante eclesiástico destacó el compromiso cotidiano de los trabajadores y las familias del país.

En esa línea, se refirió a la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján que se realiza el sábado. “Eso va a ser manifestado seguramente mañana cuando un millón vuelva a apostar por la unidad y caminemos todos a la casa de María en Luján”, pronosticó la máxima autoridad de la arquidiócesis porteña.