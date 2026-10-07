Rectores se reúnen en Plaza de Mayo para reclamar por la Ley de Financiamiento Universitario

La evaluación de la situación económica y social del país empeoró en septiembre y también creció el pesimismo sobre cómo estará dentro de un año. El empleo apareció como el principal problema social, seguido por el aumento de precios y tarifas y la corrupción. En ese contexto, cobra sentido que también haya crecido el deseo de un cambio total de las políticas y del equipo de gobierno. Además, cayó el porcentaje de quienes aceptan la continuidad pero con algunos cambios y se mantuvo minoritario el sector que sostiene que todo debe seguir como hasta ahora.