Previo a la masiva movilización contra el polémico fallo de la Corte Suprema sobre el artículo del DNU 70/2023 relacionado con la denominada Ley de Tierras, el vocero presidencial, Adrián Ravier, argumentó la decisión del Gobierno y aseguró que la tierra “continúa en Argentina”. "De ninguna manera que un extranjero compre una tierra en Argentina le hace perder soberanía. Pueden recibir inversión extranjera en tierras argentinas", aseguró durante la conferencia de prensa de este martes. Y señaló que “los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los argentinos”. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Rectores se reúnen en Plaza de Mayo para reclamar por la Ley de Financiamiento Universitario
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 18 minutos
Los rectores se reúnen en Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario
Los rectores de las universidades nacionales trasladarán este miércoles sureunión mensual a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para reclamar que el Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
Hace 1 hora
Crece el pesimismo por la situación económica y el deseo de un cambio de gobierno
El sondeo de Management & Fit registró un deterioro de la evaluación del país y de las expectativas para el próximo año. También aumentó el deseo de reemplazar las políticas y el equipo de gestión. El empleo encabezó las preocupaciones.
La evaluación de la situación económica y social del país empeoró en septiembre y también creció el pesimismo sobre cómo estará dentro de un año. El empleo apareció como el principal problema social, seguido por el aumento de precios y tarifas y la corrupción. En ese contexto, cobra sentido que también haya crecido el deseo de un cambio total de las políticas y del equipo de gobierno. Además, cayó el porcentaje de quienes aceptan la continuidad pero con algunos cambios y se mantuvo minoritario el sector que sostiene que todo debe seguir como hasta ahora.
Hace 2 horas
La tentación de regalarle a la derecha el electorado decisivo
La elección en Brasil reactivó una forma de derrotismo, la que ve a la sociedad perdida y plantea el triunfo de la ultraderecha como inevitable. Entre la fe, la incertidumbre y el resentimiento social, las víctimas del sistema reclaman mejoras concretas.
Sebastian Carnival es politólogo argentino, pastor evangelico y miembro de la Iglesia Catedral de la Fe, una red que en los últimos 15 años se expandió como nunca a nivel nacional y moviliza a miles de voluntarios en todo el país. En un mensaje que envió a sus contactos después del triunfo en primera vuelta de Flavio Bolsonaro sobre Luiz Inacio Lula Da Silva escribió: “Brasil tiene entre 47 y 50 millones de evangélicos. No estamos hablando de un nicho electoral, sino de una parte enorme y profundamente arraigada de la sociedad brasileña, con fuerte presencia entre mujeres, jóvenes y negros”.
Hace 11 horas
Recesión y más inflación: el pronóstico de las principales consultoras del mercado
Las principales consultoras del mercado estimaron una caída en las previsiones sobre el andar de la economía. Malas noticias para Luis Caputo y el equipo económico.
Hace 11 horas
LLA cree que puede dictaminar el proyecto de "Soberanía", pero UP le pide dividirlo
El oficialismo cree que tiene las firmas para enviar el texto de la reciente malvinización de Javier Milei al recinto de la Cámara baja. El peronismo pide separar los artículos sobre el endurecimiento de penas a extracción de recursos para acompañarlos. Los expositores que llevó la oposición rechazaron la iniciativa, afirmando que favorece la postura británica. Un diputado reivindicó la visita a genocidas.
Hace 12 horas
El Gobierno oculta gasto y crece una pregunta: ¿qué hay detrás del superávit fiscal?
Caputo abusa de la contabilidad creativa para sostener la ficción de un superávit fiscal. Los mercados por ahora capitalizan las ganancias por el impulso de la elección de Brasil pero suman dudas por la marcha del plan. El equipo económico reconoció dificultades para cumplir el programa financiero.
Hace 13 horas
Quiénes son los dos conjueces designados por la Corte para definir sobre la Ley de Tierras
Este martes la Corte designó a dos conjueces titulares y otros dos suplentes para que colaboren en el fallo de una causa abierta en 2023 que cuestiona la derogación de la Ley de Tierras.
Hace 13 horas
Acuerdo con EE.UU.: Lamelas exigió que se implemente el tratado de patentes
En el foro de salud de AmCham, el embajador estadounidense en Argentina aseguró que el tratado permitiría "una mayor cooperación bilateral para cambiar el futuro de la salud".
Hace 14 horas
En el Congreso creen que la Corte fallará por Tierras antes de la sesión
La oposición sigue buscando votos para rechazar el DNU 70/23 el jueves 15 de octubre.
Hace 15 horas
Diputada libertaria pide sancionar insultos en el Congreso pero se desentiende de Milei
El proyecto busca modificar el reglamento de la Cámara de Diputados e impulsar multas a quienes no se comporten en el recinto. "Para el Presidente tienen otro tipo de herramientas", lanzó al ser consultada por Milei.
Hace 16 horas
Schumpeter cuestiona a Milei
Hoy, la industria local es condenada a subir una montaña cuesta arriba. La orden no la dio Schumpeter, sino la política económica de Milei-Caputo, que disfrutan de ver cómo, minuto a minuto, el capital se destruye.
Hace 17 horas
Apurado por Caputo, el Gobierno arranca el sprint final para suspender las PASO en octubre
El ministro de Economía pretende cerrar un acuerdo este mes con los gobernadores para no tener temblores económicos a mitad de 2027.
Luis Caputo no quiere temblores económicos a mitad del año próximo.
Hace 17 horas
Mora en hogares: Galicia prevé que la baja llegará recién en 2027 y 80% ya la refinanció
Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia y próximo presidente del Coloquio de IDEA, reconoció que los atrasos de las familias seguirán por encima de los niveles históricos. El BCRA registró una mora del 12,9% en julio, más del doble que un año atrás.
Hace 18 horas
El PT alertó que Flávio Bolsonaro quiere "transformar" a Brasil en la Argentina de Milei
Luego de la derrota por dos puntos ante Flávio Bolsonaro, el partido de Lula salió a cuestionar el país que quiere la extrema derecha brasileña y lo comparó con la situación que se vive en Argentina.
Hace 18 horas
La Justicia exige aplicar ya la Ley de Financiamiento Universitario y el Gobierno apelará
Tras la apelación del Gobierno de Milei, el Poder Judicial ahora solicita que se aplique la ley que elevará las partidas para las universidades nacionales. Desde la Casa Rosada confiaron a El Destape que volverán a apelar.
Hace 18 horas
El Gobierno inicia la privatización de AySA y busca recaudar US$500 millones
La operación contempla una concesión por 30 años, con posibilidad de extenderla otros diez, y obliga al futuro operador a invertir más de US$2.000 millones durante los primeros cinco años.