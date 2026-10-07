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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 7 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 5 minutos

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 7 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

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En el mercado informal, el dólar blue se cotiza este miércoles a $1530 para la compra y $1550 para la venta, con una variación de 0,32%.

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En el mercado de contado con liqui, el dólar CCL se cotiza este miércoles 7 de octubre a $1608.2212 para la compra y a $1613.4791 para la venta, con una variación de 0,84%.

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El dólar MEP, referencia del dólar bolsa, se actualiza este miércoles 7 de octubre con una variación de 0,20%: la compra cotiza en $1537.67 y la venta en $1539.66, mientras el mercado de bonos sigue de cerca estos valores para marcar el pulso de la plaza financiera.

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El dólar Oficial en el Banco Nación cotiza este miércoles, 7 de octubre, con un valor de compra de $1490 y de venta de $1540, mientras que su variación es de 0,00%.

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En el mercado informal, el dólar blue se cotiza este miércoles a $1530 para la compra y $1550 para la venta, con una variación de 0,32% respecto del valor previo.

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Los dólares oficial y blue cerraron sin cambios, pero subieron las variantes financieras

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