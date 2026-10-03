"La contracara de tener un dólar muy clavado, con la inflación que acumula hasta agosto 28%, es una inflación en dólares. La Argentina se está encareciendo en dólares", planteó.

En medio del aumento del riesgo país y con un Javier Milei que empieza a hablar de una presunta "convulsión internacional", la directora ejecutiva de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto, advirtió que el Gobierno "está comprando menos dólares", que "las inversiones no están" y que "el consumo no crece".

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"La tasa de inversión está cayendo. Las inversiones no están, no tienen un impacto macroeconómico. La inversión no crece, el consumo no crece, crecen las importaciones, pero no alcanza para impactar en el nivel de actividad", dijo Dal Poggetto, en diálogo con AM Splendid 990.

La directora de la consultora resumió los límites que enfrenta la gestión libertaria en una frase: "El Gobierno está comprando menos dólares".

Tarifas y tipo de cambio: el uso de anclas para frenar los precios

Según explicó, el Gobierno busca contener el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mediante la postergación de ajustes en los precios relativos. "Pareciera que está usando el ancla cambiaria y está empezando a usar el ancla tarifaria para sostener una inflación por debajo del 2%, con el objetivo de que el año cierre en torno al 30%", detalló.

¿Qué impacto tiene el retraso cambiario en la inflación en dólares?

Dal Poggetto remarcó que los malos indicadores se dan al mismo tiempo que la Casa Rosada "controla el tipo de cambio y controla la tasa de interés". Para ella, mantener un tipo de cambio fijo frente a la suba de costos internos provoca el encarecimiento de los precios a nivel local.

"La contracara de tener un dólar muy clavado, con la inflación que acumula hasta agosto 28%, es una inflación en dólares. La Argentina se está encareciendo en dólares", planteó.

Actividad planchada: los límites del esquema económico tras el impulso del crédito

Según su análisis, la economía está estancada ya desde febrero de 2025 y solo creció durante el año anterior. "Está planchada desde febrero del 2025. Creció de la mano del crédito en un año, con algo de recomposición de ingresos y con una política fiscal que fue muy contractiva de la mano de la licuación, pero que en los últimos meses ya no era contractiva”, concluyó.