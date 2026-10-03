Luis Caputo negó la recesión y culpó al kirchnerismo por la escalada del Riesgo País: "No es razonable"

En el marco del cierre de su visita oficial a París para participar de la Argentina Week, el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó las versiones sobre una recesión en el país y atribuyó el aumento del Riesgo País y la paralización de las inversiones financieras de largo plazo al impacto de la incertidumbre política interna por un eventual retorno del kirchnerismo. El titular del Palacio de Hacienda sumó también como factor de desestabilización a los shocks financieros internacionales.

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Caputo contrapuso el interés de la economía real con la cautela de los mercados financieros internacionales y señaló que el escenario electoral genera inquietud en las reuniones con inversores extranjeros. "El riesgo electoral tiene un impacto. En las reuniones de las Naciones Unidas de la semana pasada surgieron las preguntas sobre el riesgo de que volviera el kirchnerismo y eso genera una preocupación no tanto en las decisiones de los inversores de la economía real, pero sí en los inversores financieros", señaló al referirse a las consultas recibidas durante sus recientes exposiciones internacionales.

"La gente ve el kirchnerismo y se retrae; la gente no quiere volver a una inflación diaria del 1,5%, a cepo, a desabastecimiento, a importación de energía, a la suba de impuestos. Entonces, cuando uno invierte en el largo plazo y no está 100% seguro, las inversiones se paralizan", enfatizó el ministro para explicar la volatilidad reciente de los activos locales.

En diálogo con el diario Clarín, el funcionario detalló las razones por las cuales el temor a una alternancia política genera resistencia en los fondos internacionales y relacionó la conducta de los operadores financieros con el recuerdo de las medidas económicas de administraciones anteriores.

La discusión por el EMAE: el argumento oficial contra las cifras de caída económica

Respecto al nivel de actividad económica y a la reciente publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) por parte del INDEC, Caputo cuestionó la medición desestacionalizada por considerar que presenta variaciones bruscas no representativas del programa en marcha.

"Honestamente, el EMAE en términos desestacionalizados muestra una volatilidad que no es razonable dada la transformación económica que estamos teniendo. Pasar de +2 a -3 en la economía en un mes no puede pasar", sostuvo, argumentando que Hacienda prioriza el indicador de tendencia-ciclo.

Bajo este análisis, el ministro argumentó que la economía argentina acumula 29 meses de crecimiento consecutivo, aunque reconoció que actualmente marcha a un ritmo menor, del 0,2% mensual. "No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes por los shocks internacionales y el tema político. Pero es diferente a decir que estamos en recesión, lejos de eso", remarcó.

El frente externo: tasas altas en Estados Unidos y desaceleración en la región

Entre los factores externos que desaceleran la actividad, citó el shock energético y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos a niveles no vistos en casi 30 años, lo que provocó correcciones a la baja en las estimaciones de crecimiento de países vecinos como Chile y Uruguay.

Al abordar la evolución del riesgo país, Caputo recordó que el indicador experimentó un descenso sustancial desde niveles de entre 2.500 y 3.000 puntos básicos hasta ubicarse en torno a los 600 puntos actuales.

Asimismo, diferenció el rumbo de la gestión actual de las políticas de corto alcance empleadas históricamente en el país: "En general, la política argentina siempre ha priorizado el corto plazo y por eso el 'Plan Platita' y tratar de generar un beneficio político de corto plazo. Este es un Presidente que mira los próximos 30 años y nosotros trabajamos para los próximos 30 años".