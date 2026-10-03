Resaca de la fiesta en París, se activó la campaña del miedo y una jugada de billar

Hay campañas del miedo que asustan por lo que prometen y otras que espantan por lo que admiten. La que el Gobierno desplegó esta semana desde París pertenece al segundo grupo. A un año de las presidenciales de 2027, Javier Milei y Luis Caputo pidieron la reelección con un argumento, cuanto menos, exótico: el riesgo país tocó 650 puntos, su máximo del año, y el dólar CCL se despegó más de 20% del oficial por el temor del mercado a que gane la oposición. En ese relato, la crisis no surge de las decisiones del oficialismo. Nace de la posibilidad de que los votantes lo reemplacen.

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El objetivo gubernamental es invertir la carga de la prueba. Pero la versión oficial contrasta con lo que dicen los inversores y los organismos que el Gobierno invoca como aval: hasta aliados como el JP Morgan y el FMI creen que la sustentabilidad política de Milei cruje por el peso de las políticas de ajuste que hundieron al país en recesión.

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El anticristo, el oro y la burbuja de París

La puesta en escena tuvo varios actos enmarcados en la bella escenografía de París. Caputo anotó dos exabruptos. Definió a Axel Kicillof como "el anticristo" y llamó "momias o miserables" a quienes sugieren rezago del tipo de cambio oficial. Las bravatas se extendieron al viernes, cuando atribuyó la escalada del riesgo país al temor del mercado a "volver al infierno" durante una participación remota en el 62° Coloquio de IDEA. Un rato antes, el presidente Milei, en el Automóvil Club de París, afirmó que la Argentina es un activo "beta agresivo", que el riesgo volverá a bajar cuando cesen las convulsiones globales y que una reelección "acelerará la tasa de crecimiento".

A tono con una feria de oportunidades, en la Argentina Week las palabras ampulosas tropezaron con acciones desesperadas, como el lanzamiento de la promo "Ciudadanía por inversión". El plan consiste en que un solicitante obtiene el "pasaporte de oro" con una donación de US$350.000 al Tesoro o con US$800.000 en bonos soberanos a siete años y tasa cero. La necesidad financiera de un programa al que se le escurren los dólares es de tal magnitud que el gobierno remata activos de cualquier tipo con tal de obtener divisas frescas para el Banco Central.

La desesperación tiene cara de hereje, piensan en los mercados financieros, que desconfían de la capacidad del Gobierno para acumular la montaña de 26 mil millones de dólares de deuda que vencen en el año electoral. "Nos salen dólares por las orejas", insistió el presidente en suelo galo, como había dicho en Manhattan una semana atrás. Eso, y la comitiva de 13 gobernadores a los que presentó como aportantes de los votos que el gobierno necesita para blindar el ajuste con la aprobación del Presupuesto 2027, fue su modo de garantizar que la plata estará. Pero el mercado no compró el cuento.

Al cierre de la gira por París el Riesgo País alcanzaba picos de 650 puntos, bien por encima del piso de 400 donde había caído apenas dos meses atrás. Un estirón similar se registró al término de la visita oficial a New York. "Es por los pelotudos que dan vueltas por acá prometiendo volver al pasado", se excusó entonces el presidente, en alusión a Kicillof. Esta semana, sin embargo, el gobernador se mantuvo activo en su puesto de La Plata. "¿Quién fue el pelotudo que agitó la desconfianza de los mercados en los encuentros de esta semana en París?", se preguntaron, con sorna, en el entorno del gobernador. Por cierto, a excepción de los gobernadores que de tanto en tanto juegan a la mancha, no había opositores en la comitiva oficial.

Lo que gravita en los mercados no son las palabras sino los hechos. La actividad cayó 2,9% en julio frente a junio, la manufactura retrocedió 4,6% interanual y el comercio retrocedió 5,1%. El proceso recesivo es tan evidente que hasta el JP Morgan, donde trabajó el propio Caputo, recortó su proyección de crecimiento de 2,6% a 1,5%. Como describió Alfredo Zaiat en El Destape: la búsqueda de estabilidad financiera a través del ajuste termina debilitando las condiciones que hacen falta para sostener esa estabilidad. Resuena como antecedente el 25 de abril de 2018, cuando el JP Morgan vendió más de US$800 millones en Lebac y desató la corrida que devolvió a la Argentina al FMI. Wall Street financia un programa durante un tiempo, no para siempre.

El Fondo, por su parte, reconoció inquietudes sobre un crecimiento concentrado en energía, minería y agricultura. Su vocera, Julie Kozack, pidió que ese crecimiento "se amplíe y se distribuya de manera más equitativa entre los distintos sectores". La misión del organismo coincidió con la difusión de los números de pobreza, que incluso manipulados a la baja por el Indec, pasó de 28,2% a fines de 2025 a 32,3% en el primer semestre de 2026. El dato es parte de la constelación estadística que prueba la verdadera esencia del plan de gobierno: favorecer a los más ricos.

Quién gana y quién paga: la regresividad en números

El Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV publicó en septiembre el informe "La reconfiguración regresiva del sistema tributario argentino". La recaudación real del primer semestre de 2026 cayó 10,6% frente a 2023, y la presión tributaria bajó de 31,5% del PIB en 2015 a 26,9% en 2025, el nivel más bajo desde 2007. Siete de las ocho reformas analizadas premian a los grandes patrimonios, al capital concentrado y a los consumos de lujo.

La caída no es pareja. Entre enero y agosto de 2026, frente a igual período de 2023, Bienes Personales retrocedió 45,3% en términos reales, los Impuestos Internos 38,8%, el IVA 14,7% y Ganancias 8,6%. Crecieron los gravámenes que pesan sobre el consumo y el trabajo informal: Combustibles, 91,3%, y Monotributo, 135,4%. Los asalariados alcanzados por Ganancias pasaron de 190.000 a más de un millón. El menú de beneficios a los más opulentos incluye el blanqueo de la Ley 27.743, con un mínimo no imponible de US$100.000 y 5% sobre el excedente; el régimen especial de Bienes Personales, con alícuota de 0,45% a 0,50% y estabilidad fiscal hasta 2038 para menos de 70.000 contribuyentes; y el RIGI, con Ganancias al 25% y 30 años de estabilidad para inversiones de más de US$200 millones. La regresividad del modelo, por supuesto, es parte constitutiva del plan.

El CELAG, con datos de la World Inequality Database 2026, muestra los efectos del modelo. El 50% más pobre de la población posee 4% de la riqueza. El 1% más rico concentra 26%. El 10% más rico acumula 60% y el 75% de la población, apenas 19%. Un sistema que alivia a quienes ya concentran el patrimonio, en un país donde el decil superior se queda con seis de cada diez pesos de riqueza, produce lo que hasta el FMI señala con delicadeza de amigo: un crecimiento que no se distribuye. Esa es la fractura que pone en duda la sustentabilidad política de Milei. Y el Bloque de Poder lo sabe. Por eso, ante la posibilidad de un vencimiento temprano del experimento, dispuso de una de sus herramientas -la Corte Suprema- para habilitar un beneficio que el gobierno intentó desbloquear por decreto y por ley: la venta irrestricta de tierras a extranjeros.

La Corte, las tierras y la carambola de Pichetto

El martes 30 un fallo de la Corte Suprema abolió de hecho la ley que limitaba la enajenación absoluta del territorio nacional. En los albores mileístas, el artículo 154 del DNU 70/23 había derogado la Ley de Tierras, pero una sentencia posterior frenó ese decreto. Ahora el máximo tribunal dejó sin efecto esa sentencia, abriendo la puerta para que jueguen, entre otros, los tecnomagnates que ambicionan amplias porciones de la patria para instalar sus data centers de inteligencia artificial.

La pretensión territorial cuenta con el patrocinio del gobierno de Estados Unidos, que posee influencia determinante en los tres miembros del máximo tribunal. Pero el fallo sorprendió al Gobierno justo cuando se dispuso a fingir interés patriótico para filtrar una ley de Soberanía con la que pretende afianzar su deriva autoritaria con más recursos e instrumentos destinados al control social, como indica el Escudo de las Américas que inventó Donald Trump. "Alguien le erró al timing", concluyó un observador peronista avezado en conspiraciones de palacio.

En ese río revuelto se zambulló el diputado Miguel Ángel Pichetto, salvavidas en mano. El primer intento fue el mismo martes, cuando pidió por X que la Ley de Soberanía incluyera el restablecimiento de la Ley de Tierras y deje sin efecto el artículo 154. La idea permitía una salida para el Gobierno, que podía insistir con una ley que habilitara la extranjerización al tiempo que suspendía la derogación dispuesta por la Corte. Pero no pasó el filtro de los interesados, que no quieren correr el riesgo de perder el decreto y perder en el Congreso, como pasó a principios de agosto.

Pichetto volvió el viernes entonces con otra oferta. Junto con Nicolás Massot, presentó una medida cautelar autónoma para suspender los efectos del 154, con el argumento de que no se consoliden como derechos adquiridos las compras de tierras rurales por extranjeros, incluidos inmuebles ribereños de cuerpos de agua de envergadura. La causa quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, expediente CAF 47953/2026. Si sale como pretende, la carambola salva al Gobierno, que puede perder el decreto completo si en la sesión pedida para el 15 se consigue la media sanción pendiente; salva a la oposición, que todavía no tiene los votos para derogar el decreto; y salva a la Corte del repudio creciente que prodigó ya una mala noche en San Martín de los Andes, donde una manifestación de ATE alteró el sueño de los cortesanos.

El panorama parlamentario sustenta la jugada de billar. La oposición pidió sesión para el 15 de octubre a las 14, con movilización convocada a las 13:30 en el Congreso. Necesita 129 diputados para el quórum, tiene 115 confirmados y le faltan 14. Hay 29 legisladores en duda y 17 responden a gobernadores amigables con el gobierno. Derogar solo el artículo 154 dejaría vigente la Ley de Tierras, desinflaría la manifestación popular, desactivaría la obligada reacción política opositora y dejaría en pie el resto de un decreto con más de 300 normas que benefician a los dueños del dinero y del poder.

Habrá que ver si a la Embajada y sus empresas patrocinadas les gusta eso.