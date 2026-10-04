Domingo 4 de Octubre del 2026 Dom 4 Oct
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 4 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 6 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 4 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 4 de octubre

Con el mercado cerrado durante el fin de semana, el dólar oficial despidió la semana con un precio de $1490 para la compra y $1540 para la venta, y registró una variación de -0,32%.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 4 de octubre

Con el mercado cerrado durante el fin de semana, el dólar Blue despidió la semana con un precio de compra de $1540 y una venta de $1560, mientras que registró una variación de 0,32%. Estos son los valores de referencia para este domingo, 4 de octubre.

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Marina Dal Poggetto advierte sobre la economía de Milei: "Está comprando menos dólares"

La directora de una de las principales consultoras políticas ubicó el comienzo del estancamiento económico en febrero del 2025. Según planteó, "la Argentina se está encareciendo en dólares".

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 3 de octubre

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16:46 | 02/10/2026

Pasaporte de oro: Argentina se suma a países como Antigua y Barbuda, Dominica y Granada

Argentina se incorporará a un mecanismo utilizado por un grupo reducido de países, cuyas economías son precarias.

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06:48 | 02/10/2026

Pese a una leve baja del dólar oficial, volvieron a cerrar en alza los paralelos

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12:46 | 01/10/2026

El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.545

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06:43 | 30/09/2026

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial y los paralelos

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20:35 | 29/09/2026

El Banco Central hizo la mayor compra de divisas en el mes pero las reservas bajaron

El BCRA lleva acumulados U$S 313 millones en el noveno mes del año, muy por debajo de los U$S 768 millones que compró en agosto.

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11:30 | 29/09/2026

"Es limitada": Caputo dijo qué va a pasar con el dólar y dio una tajante definición

En el marco del CFO Summit de El Cronista, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que el esquema económico garantiza la estabilidad cambiaria.

¿Qué va a pasar con el dólar?: la tajante definición de Luis Caputo

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06:51 | 29/09/2026

El dólar oficial cerró en $ 1.545 y el contado con liquidación volvió a subir

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12:28 | 28/09/2026

Crisis financiera: subió el riesgo país, el dólar se disparó y cayeron bonos y acciones

El riesgo país avanzó hasta 636 puntos y los bonos profundizaron las pérdidas. El dólar blue llegó a $1.565, el CCL superó los $1.618 y la mayoría de las acciones operó en rojo.

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12:14 | 28/09/2026

Cómo comprar el dólar más barato del mercado

El dólar oficial se mantiene como la alternativa más barata para comprar divisas este lunes, mientras el mercado sigue de cerca las cotizaciones financieras y la demanda de cobertura de cara al cierre de septiembre.

Cuál es el dólar más barato

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11:20 | 28/09/2026

El dólar contado con liquidación tocó los $ 1.665 y subió más de 4% en un día

Luego, bajó un poco y cotizaba alrededor de $ 1630. Otra jornada marcada por la tensión cambiaria y la crisis financiera.

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09:55 | 28/09/2026

Dólar hoy en vivo: cuál es la cotización este domingo

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre

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