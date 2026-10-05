Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 5 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 3 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 5 de octubre
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este lunes, 5 de octubre, con una compra en $1545.65 y una venta en $1546.59, mientras que su variación registra -0,08%. En el mercado de bonos, los títulos que se usan para esta operatoria siguen marcando la referencia del dólar bolsa y acompañan el movimiento de la rueda con el foco puesto en la evolución de las cotizaciones y la dinámica de compra y venta.
Hace 18 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 5 de octubre
En la actualización de este lunes, 5 de octubre, el valor del dólar Oficial en el Banco Nación se ubica en $1490 para la compra y $1540 para la venta, con una variación de -0,32%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 5 de octubre
El dólar Blue se cotiza este lunes 5 de octubre en el mercado informal a $1540 para la compra y $1560 para la venta, con una variación de 0,32%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 4 de octubre
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16:42 | 03/10/2026
Marina Dal Poggetto advierte sobre la economía de Milei: "Está comprando menos dólares"
La directora de una de las principales consultoras políticas ubicó el comienzo del estancamiento económico en febrero del 2025. Según planteó, "la Argentina se está encareciendo en dólares".
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 3 de octubre
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16:46 | 02/10/2026
Pasaporte de oro: Argentina se suma a países como Antigua y Barbuda, Dominica y Granada
Argentina se incorporará a un mecanismo utilizado por un grupo reducido de países, cuyas economías son precarias.
06:48 | 02/10/2026
Pese a una leve baja del dólar oficial, volvieron a cerrar en alza los paralelos
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12:46 | 01/10/2026
El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.545
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06:43 | 30/09/2026
A cuánto cotiza hoy el dólar oficial y los paralelos
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20:35 | 29/09/2026
El Banco Central hizo la mayor compra de divisas en el mes pero las reservas bajaron
El BCRA lleva acumulados U$S 313 millones en el noveno mes del año, muy por debajo de los U$S 768 millones que compró en agosto.
11:30 | 29/09/2026
"Es limitada": Caputo dijo qué va a pasar con el dólar y dio una tajante definición
En el marco del CFO Summit de El Cronista, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que el esquema económico garantiza la estabilidad cambiaria.
¿Qué va a pasar con el dólar?: la tajante definición de Luis Caputo
06:51 | 29/09/2026
El dólar oficial cerró en $ 1.545 y el contado con liquidación volvió a subir
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12:28 | 28/09/2026
Crisis financiera: subió el riesgo país, el dólar se disparó y cayeron bonos y acciones
El riesgo país avanzó hasta 636 puntos y los bonos profundizaron las pérdidas. El dólar blue llegó a $1.565, el CCL superó los $1.618 y la mayoría de las acciones operó en rojo.
12:14 | 28/09/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El dólar oficial se mantiene como la alternativa más barata para comprar divisas este lunes, mientras el mercado sigue de cerca las cotizaciones financieras y la demanda de cobertura de cara al cierre de septiembre.
Cuál es el dólar más barato
11:20 | 28/09/2026
El dólar contado con liquidación tocó los $ 1.665 y subió más de 4% en un día
Luego, bajó un poco y cotizaba alrededor de $ 1630. Otra jornada marcada por la tensión cambiaria y la crisis financiera.
09:55 | 28/09/2026
Dólar hoy en vivo: cuál es la cotización este domingo
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