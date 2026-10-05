Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 5 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este lunes, 5 de octubre, con una compra en $1545.65 y una venta en $1546.59, mientras que su variación registra -0,08%. En el mercado de bonos, los títulos que se usan para esta operatoria siguen marcando la referencia del dólar bolsa y acompañan el movimiento de la rueda con el foco puesto en la evolución de las cotizaciones y la dinámica de compra y venta.