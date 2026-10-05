Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la segunda semana de octubre 2026

El dólar más barato del mercado este lunes 5 de octubre de 2026 se encuentra entre el oficial y el dólar MEP, con cotizaciones muy próximas entre sí. En Banco Nación, el dólar se vende a $1.540, mientras que el financiero se mueve en niveles similares. La cercanía entre ambas alternativas vuelve a poner el foco en qué opción conviene y cómo se puede comprar de manera legal.

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La segunda semana de octubre comienza con una brecha cambiaria considerablemente más reducida que en otros momentos del año. El oficial, el MEP y el blue se encuentran en niveles cercanos, mientras que el CCL continúa operando por encima. Más allá de las cotizaciones del día a día, el mercado también empieza a seguir la evolución de la oferta de dólares después de un septiembre marcado por una fuerte liquidación del sector agroexportador.

Durante septiembre, el dólar mayorista acumuló un avance de apenas 0,6%, mientras que las estimaciones privadas anticipan una inflación por encima del 1,7% registrado en agosto.

Qué dólar es el más barato

Cómo comprar el dólar más barato en Banco Nación

Quienes tengan una cuenta habilitada en dólares en Banco Nación y cumplan con las condiciones para operar pueden adquirir moneda estadounidense a través de los canales digitales de la entidad.

El procedimiento puede realizarse desde el home banking o la aplicación del banco. Una vez dentro de la plataforma, hay que ingresar a la opción de compra y venta de moneda extranjera, seleccionar la cuenta en pesos desde la que se realizará la operación e indicar el monto. Al confirmar la compra, los pesos se debitan de la cuenta seleccionada y los dólares se acreditan en la caja de ahorro en moneda estadounidense del mismo titular.

La operación se realiza al tipo de cambio vigente en Banco Nación en el momento de la confirmación, por lo que la cotización puede variar durante la jornada.

A cuánto cotiza el dólar oficial

Dólar MEP: qué es y cómo comprarlo

Otra alternativa para acceder legalmente a dólares es el dólar MEP o dólar bolsa, que este lunes opera prácticamente en línea con el oficial.

A diferencia de la compra directa en un banco, esta cotización surge de una operación con títulos que pueden negociarse tanto en pesos como en dólares en el mercado de capitales. Para acceder al dólar MEP, el ahorrista necesita una cuenta comitente en una ALyC o broker y una cuenta bancaria a su nombre. El procedimiento consiste en transferir pesos a la cuenta de inversión, comprar un activo habilitado para esta operatoria y posteriormente venderlo contra dólares, respetando los plazos regulatorios cuando correspondan.

Una vez completada la operación, los dólares pueden transferirse a una caja de ahorro en moneda estadounidense del mismo titular.

Además, algunas plataformas permiten realizar la compra de MEP de forma simplificada: el usuario indica el monto en pesos que quiere utilizar y el sistema ejecuta automáticamente las operaciones necesarias.