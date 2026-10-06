Cómo pagar los dólares de la tarjeta en octubre de 2026 para ahorrar y evitar los recargos

Los consumos en dólares realizados con tarjeta de crédito en octubre de 2026 pueden pagarse directamente en moneda extranjera para evitar la percepción del 30% que se aplica cuando el saldo se cancela en pesos. Para hacerlo, el usuario debe contar con dólares disponibles en su cuenta y, si tiene débito automático, solicitar el “stop debit” antes del vencimiento.

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Cuando el resumen se paga en pesos, el banco convierte los consumos en moneda extranjera al tipo de cambio oficial y suma la percepción correspondiente. En cambio, si la deuda se cancela directamente con dólares, ese recargo no se aplica.

Cómo pagar los dólares de la tarjeta en octubre 2026

Para cancelar correctamente los consumos en moneda extranjera y evitar el recargo, hay que tener en cuenta tres pasos principales:

Solicitar el “stop debit”. Si la tarjeta está adherida al débito automático, es recomendable detenerlo antes del vencimiento. El trámite puede realizarse a través del home banking, la aplicación o los canales habilitados por cada banco. Así se evita que la entidad convierta automáticamente el saldo en dólares a pesos. Pagar el saldo en dólares. El cliente debe cancelar únicamente la parte del resumen expresada en moneda extranjera. Puede hacerlo con fondos disponibles en una caja de ahorro en dólares, con dólares adquiridos previamente o con dinero depositado en esa moneda. Abonar por separado los consumos en pesos. Si el resumen incluye gastos en ambas monedas, el saldo en pesos debe pagarse normalmente. Una vez cancelada en dólares la parte correspondiente a los consumos en moneda extranjera, no debe volver a abonarse su equivalente en pesos.

Consumos en dólares cómo me conviene pagar

Qué pasa si la tarjeta está adherida al débito automático

El “stop debit” es un punto clave para quienes tienen configurado el pago automático del resumen. Si permanece activo, el banco puede debitar el saldo según la modalidad establecida y convertir los consumos en dólares a pesos al momento del vencimiento.

En ese caso, se aplicaría la percepción del 30%. Por eso, quienes quieran utilizar dólares propios para cancelar esos gastos deben gestionar la suspensión del débito antes de la fecha de vencimiento. El procedimiento y los plazos pueden variar según la entidad bancaria, por lo que es conveniente revisar las condiciones del banco antes de realizar el pago.

¿Conviene pagar la tarjeta en dólares o en pesos?

Para una persona que ya dispone de dólares, cancelar directamente en esa moneda permite evitar la percepción del 30%. Si el consumo se paga en pesos, en cambio, el banco toma el tipo de cambio oficial y agrega ese recargo, lo que eleva el monto necesario para cancelar la deuda. La diferencia adquiere mayor relevancia cuando el resumen incluye gastos elevados en moneda extranjera, como compras realizadas durante un viaje, pasajes, alojamiento o servicios contratados en el exterior.

Qué pasa con los consumos en dólares con tarjeta de débito

En las tarjetas de débito asociadas tanto a una cuenta en pesos como a una caja de ahorro en dólares, el cliente puede definir desde qué cuenta se debitarán los gastos realizados en el exterior, siempre que la entidad ofrezca esa opción.

Si el pago se realiza desde la cuenta en pesos, se aplica la conversión correspondiente y la percepción del 30%. Si el débito se efectúa directamente sobre los dólares disponibles en la cuenta, se evita ese recargo.

¿Se puede recuperar la percepción del 30%?

La percepción funciona como un pago a cuenta de impuestos. Quienes están alcanzados por Ganancias o Bienes Personales pueden computarla según corresponda.

Las personas que no tributan esos impuestos pueden solicitar su devolución ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), de acuerdo con el procedimiento vigente.