Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 6 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 6 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 6 de octubre
El dólar contado con liquidación (CCL) se cotiza este martes 6 de octubre con precio de compra en $1600 y venta en $1612.2823, mientras registra una variación de -0,42%. En el mercado de contado con liqui, estos valores marcan la actualización de la jornada para el CCL.
Hace 21 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 6 de octubre
El dólar MEP, conocido como dólar bolsa, opera este martes, 6 de octubre, en el mercado de bonos con una cotización de compra de $1536.56 y venta de $1542.58, mientras registra una variación de -0,20%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 6 de octubre
El dólar Oficial en el Banco Nación se cotiza este martes, 6 de octubre, con un precio de compra en $1490 y de venta en $1540, mientras que su variación se mantiene en 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 6 de octubre
Este martes, 6 de octubre, el dólar Blue se cotiza en el mercado informal a $1525 para la compra y $1545 para la venta, con una variación de -0,96%.
Hace 11 horas
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El mercado cambiario inicia la semana con una brecha reducida entre las distintas cotizaciones. El dólar oficial, el MEP y el blue operan a valores cercanos, aunque existen diferencias en la forma de acceder a cada uno.
A cuánto cotiza el dólar oficial
Hace 16 horas
El dólar oficial operó sin cambios y cerró en $ 1.540
Tras el resultado de las elecciones en Brasil, el mercado cambiario recibió el impacto de los resultados y se mueve al compás de las últimas noticias. Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 4 de octubre
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16:42 | 03/10/2026
Marina Dal Poggetto advierte sobre la economía de Milei: "Está comprando menos dólares"
La directora de una de las principales consultoras políticas ubicó el comienzo del estancamiento económico en febrero del 2025. Según planteó, "la Argentina se está encareciendo en dólares".
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 3 de octubre
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16:46 | 02/10/2026
Pasaporte de oro: Argentina se suma a países como Antigua y Barbuda, Dominica y Granada
Argentina se incorporará a un mecanismo utilizado por un grupo reducido de países, cuyas economías son precarias.
06:48 | 02/10/2026
Pese a una leve baja del dólar oficial, volvieron a cerrar en alza los paralelos
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12:46 | 01/10/2026
El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.545
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06:43 | 30/09/2026
A cuánto cotiza hoy el dólar oficial y los paralelos
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20:35 | 29/09/2026
El Banco Central hizo la mayor compra de divisas en el mes pero las reservas bajaron
El BCRA lleva acumulados U$S 313 millones en el noveno mes del año, muy por debajo de los U$S 768 millones que compró en agosto.
11:30 | 29/09/2026
"Es limitada": Caputo dijo qué va a pasar con el dólar y dio una tajante definición
En el marco del CFO Summit de El Cronista, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que el esquema económico garantiza la estabilidad cambiaria.
¿Qué va a pasar con el dólar?: la tajante definición de Luis Caputo
06:51 | 29/09/2026
El dólar oficial cerró en $ 1.545 y el contado con liquidación volvió a subir
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
12:28 | 28/09/2026
Crisis financiera: subió el riesgo país, el dólar se disparó y cayeron bonos y acciones
El riesgo país avanzó hasta 636 puntos y los bonos profundizaron las pérdidas. El dólar blue llegó a $1.565, el CCL superó los $1.618 y la mayoría de las acciones operó en rojo.
12:14 | 28/09/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El dólar oficial se mantiene como la alternativa más barata para comprar divisas este lunes, mientras el mercado sigue de cerca las cotizaciones financieras y la demanda de cobertura de cara al cierre de septiembre.
Cuál es el dólar más barato