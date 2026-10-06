Martes 6 de Octubre del 2026 Mar 6 Oct
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 6 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 4 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 6 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 6 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 6 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) se cotiza este martes 6 de octubre con precio de compra en $1600 y venta en $1612.2823, mientras registra una variación de -0,42%. En el mercado de contado con liqui, estos valores marcan la actualización de la jornada para el CCL.

Hace 21 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 6 de octubre

El dólar MEP, conocido como dólar bolsa, opera este martes, 6 de octubre, en el mercado de bonos con una cotización de compra de $1536.56 y venta de $1542.58, mientras registra una variación de -0,20%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 6 de octubre

El dólar Oficial en el Banco Nación se cotiza este martes, 6 de octubre, con un precio de compra en $1490 y de venta en $1540, mientras que su variación se mantiene en 0,00%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 6 de octubre

Este martes, 6 de octubre, el dólar Blue se cotiza en el mercado informal a $1525 para la compra y $1545 para la venta, con una variación de -0,96%.

Hace 11 horas

Cómo comprar el dólar más barato del mercado

El mercado cambiario inicia la semana con una brecha reducida entre las distintas cotizaciones. El dólar oficial, el MEP y el blue operan a valores cercanos, aunque existen diferencias en la forma de acceder a cada uno.

A cuánto cotiza el dólar oficial

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El dólar oficial operó sin cambios y cerró en $ 1.540

Tras el resultado de las elecciones en Brasil, el mercado cambiario recibió el impacto de los resultados y se mueve al compás de las últimas noticias. Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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16:42 | 03/10/2026

Marina Dal Poggetto advierte sobre la economía de Milei: "Está comprando menos dólares"

La directora de una de las principales consultoras políticas ubicó el comienzo del estancamiento económico en febrero del 2025. Según planteó, "la Argentina se está encareciendo en dólares".

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16:46 | 02/10/2026

Pasaporte de oro: Argentina se suma a países como Antigua y Barbuda, Dominica y Granada

Argentina se incorporará a un mecanismo utilizado por un grupo reducido de países, cuyas economías son precarias.

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06:48 | 02/10/2026

Pese a una leve baja del dólar oficial, volvieron a cerrar en alza los paralelos

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12:46 | 01/10/2026

El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.545

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06:43 | 30/09/2026

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial y los paralelos

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20:35 | 29/09/2026

El Banco Central hizo la mayor compra de divisas en el mes pero las reservas bajaron

El BCRA lleva acumulados U$S 313 millones en el noveno mes del año, muy por debajo de los U$S 768 millones que compró en agosto.

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11:30 | 29/09/2026

"Es limitada": Caputo dijo qué va a pasar con el dólar y dio una tajante definición

En el marco del CFO Summit de El Cronista, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que el esquema económico garantiza la estabilidad cambiaria.

¿Qué va a pasar con el dólar?: la tajante definición de Luis Caputo

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06:51 | 29/09/2026

El dólar oficial cerró en $ 1.545 y el contado con liquidación volvió a subir

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12:28 | 28/09/2026

Crisis financiera: subió el riesgo país, el dólar se disparó y cayeron bonos y acciones

El riesgo país avanzó hasta 636 puntos y los bonos profundizaron las pérdidas. El dólar blue llegó a $1.565, el CCL superó los $1.618 y la mayoría de las acciones operó en rojo.

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12:14 | 28/09/2026

Cómo comprar el dólar más barato del mercado

El dólar oficial se mantiene como la alternativa más barata para comprar divisas este lunes, mientras el mercado sigue de cerca las cotizaciones financieras y la demanda de cobertura de cara al cierre de septiembre.

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