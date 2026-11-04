La iglesia de Buenos Aires que conecta a dos Papas: qué hicieron juntos Francisco y León XIV en 2004

Mucho antes de convertirse en Francisco y León XIV, Jorge Bergoglio y Robert Prevost compartieron una misa en una iglesia de Buenos Aires. El encuentro ocurrió el 28 de agosto de 2004, durante la celebración de San Agustín, y quedó registrado en una fotografía que hoy es un archivo histórico.

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El encuentro tuvo lugar en la iglesia San Agustín, ubicada en el barrio porteño de Recoleta. En aquel momento, Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y Prevost se desempeñaba como prior general de la Orden de San Agustín. Ninguno de los dos había llegado todavía al máximo cargo de la Iglesia católica. La misa se celebró el 28 de agosto de 2004, día de San Agustín. Bergoglio estuvo a cargo de la ceremonia y Robert Prevost participó junto a él.

De derecha a izquierda, Monseñor Cipriano, Bergoglio y Prevost.

Según recordó el padre Pablo Hernando Moreno durante una entrevista con Cortá por Lozano, la imagen fue capturada de manera espontánea y quedó entre las fotografías de monseñor Cipriano, quien dijo presente también durante la misa y salió en la histórica foto. Cuando Robert Prevost fue elegido Papa en mayo de 2025, fue entonces que los integrantes de la iglesia la buscaron con el fin de conservarla como archivo histórico.

La última vez que un Papa visitó Argentina

La última visita de un Papa a la Argentina fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió diez ciudades del país durante seis días. El pontífice polaco llegó por segunda vez al territorio nacional y fue recibido por el entonces presidente Raúl Alfonsín. Su primera visita había ocurrido en junio de 1982, durante la Guerra de Malvinas.

En aquella oportunidad, Juan Pablo II llegó al país con un mensaje de paz, pocos días antes de la rendición argentina. Cinco años después, regresó en una gira pastoral que incluyó Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario.

Desde entonces, ningún otro pontífice volvió a visitar la Argentina. Francisco, el primer Papa argentino, tampoco viajó al país durante su papado. Ahora, León XIV llegará al país este domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11, y su gira incluirá una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján.