Cómo es el Papamóvil hecho en Argentina que usará el papa León XIV en su visita al país

Toyota Argentina entregó oficialmente el nuevo papamóvil al nuncio apostólico, en una ceremonia institucional que anticipa la llegada del sumo pontífice a la nación. El viaje apostólico de León XIV a Argentina se encuentra programado para desarrollarse entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de este año. La visita papal genera una enorme expectativa espiritual, social y mediática en toda la comunidad católica local, así como en las principales instituciones gubernamentales y eclesiásticas del país, que preparan una recepción multitudinaria.

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Características técnicas y trayectos del papa León XIV

Los vehículos elegidos para los traslados oficiales fueron desarrollados íntegramente sobre la base de camionetas Toyota Hilux con configuración de cabina simple, fabricadas en la planta industrial bonaerense de Zárate. Esta elección maximiza el espacio libre posterior en la caja para ubicar una plataforma elevada destinada al sector público donde se movilizará el Pontífice. El diseño de ingeniería adapta de manera óptima el comportamiento dinámico del vehículo, modificando resortes y amortiguadores traseros para soportar una distribución de peso inusual, con cinco pasajeros ubicados sobre el eje trasero y dos en el sector delantero, garantizando rigidez estructural sin sacrificar el confort de marcha necesario. Las unidades son de motorización turbodiésel convencional.

Las dos unidades que adaptaron, presentan una carrocería completamente blanca con detalles dorados, incorporan el escudo oficial del papado en las puertas laterales, y disponen de un parabrisas delantero especial para la protección del Sumo Pontífice, asientos ergonómicos giratorios, además de amplios pasillos laterales pensados para facilitar la cercanía con los fieles durante los recorridos. En cuanto a la agenda de circulación, el papa León XIV recorrerá la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la histórica basílica de Luján.

Papa León XIV en un Papamóvil. (Crédito de foto: Vatican News)

Producción, adaptación industrial y logística de traslado

El proyecto requirió la fabricación de exactamente dos unidades para garantizar la total cobertura operativa. El complejo acondicionamiento estructural y de carrozado estuvo a cargo de la empresa cordobesa Vallé Equipamientos, firma que cuenta con certificación oficial de Toyota Motor Corporation en Japón.

Una vez finalizada la producción primaria en la planta bonaerense, las unidades fueron enviadas hacia Córdoba para realizar el trabajo de carrozado. Posteriormente, un vehículo fue presentado oficialmente ante el nuncio apostólico monseñor Michael Wallace Banach en un concesionario de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el segundo ejemplar quedó bajo la custodia estricta de la Gendarmería Nacional en territorio cordobés, completando con éxito un riguroso y seguro operativo de carácter confidencial.