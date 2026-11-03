Milei volvió a felicitar a Netanyahu y está expectante de lo que pasa en EE.UU.

El presidente Javier Milei aseguró hoy que su defensa del Gobierno de Israel no obedece a un “capricho personal” sino porque “es el baluarte de los valores” de Occidente.

“No defendemos a Israel por un capricho personal del presidente de la Nación, sino porque hoy es el baluarte de nuestros valores en el mundo frente a quienes quieren destruirnos”, afirmó al brindar un discurso en “la Noche de la Celebración por Israel”, evento organizado por la Coalición Latina por Israel.

Al encabezar el acto en la Iglesia Visión de Futuro, el mandatario reafirmó su alianza con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, y afirmó que “Israel sostiene la misma luz frente a las tinieblas y Argentina ha elegido estar a su lado”.