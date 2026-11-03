El presidente, Javier Milei, se reunió en Casa Rosada con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para una actividad sobre educación. Además, confirmó un nuevo viaje a España para este martes con el fin de participar de la Cumbre Iberoamericana. Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.
Milei volvió a felicitar a Netanyahu y está expectante de lo que pasa en EE.UU.
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza de este martes 3 de noviembre.
Hace 15 minutos
El impacto de las elecciones de EE.UU. en los aliados de Milei y los "matices" de Macri
Con la mira puesta en Washington y el termómetro local, el espacio opositor define su hoja de ruta: cautela externa, exigencias económicas a la Rosada y levanta su rechazo a las reelecciones indefinidas en Buenos Aires.
Mientras el bullrichismo y el PRO minimizan el impacto de las elecciones en Estados Unidos, la cúpula amarilla se reunió con Mauricio Macri a la cabeza para plantear exigencias al Presupuesto 2027 y blindar el rechazo a las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. En la previa de los comicios norteamericanos, los aliados del Gobierno argentino se muestran cautos. Nada va a cambiar, al menos de momento, en su relación con la Casa Rosada si Donald Trump recibe un mal resultado este martes. Todos sostienen sus posiciones mientras, al mismo tiempo, se reorganizan dentro de las fronteras argentinas para encarar el 2027, ya sea como alternativa o como una potente contraparte en la mesa de negociación con los libertarios.
Hace 1 hora
Dalbón pidió a EE.UU. que investigue las operaciones con oro del BCRA
El abogado presentó un reporte en Estados Unidos por la pérdida de USD 1.023 millones en derivados del oro y pidió revisar posibles comisiones y controles internos.
El abogado argentino Gregorio Dalbón presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) un reporte para que el organismo investigue las operaciones con derivados sobre el oro que realizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025. El planteo se apoya en una auditoría de la AGN que detectó una pérdida de USD 1.023 millones liquidada con divisas de las reservas y apunta a esclarecer quiénes intervinieron en las transacciones y si existieron pagos o comisiones que deban ser revisados.
Hace 2 horas
Milei: “No defiendo a Israel por un capricho personal”
El presidente Javier Milei aseguró hoy que su defensa del Gobierno de Israel no obedece a un “capricho personal” sino porque “es el baluarte de los valores” de Occidente.
“No defendemos a Israel por un capricho personal del presidente de la Nación, sino porque hoy es el baluarte de nuestros valores en el mundo frente a quienes quieren destruirnos”, afirmó al brindar un discurso en “la Noche de la Celebración por Israel”, evento organizado por la Coalición Latina por Israel.
Al encabezar el acto en la Iglesia Visión de Futuro, el mandatario reafirmó su alianza con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, y afirmó que “Israel sostiene la misma luz frente a las tinieblas y Argentina ha elegido estar a su lado”.