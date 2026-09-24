El Vaticano confirmó que la Toyota Hilux de producción argentina será la base del papamóvil que usará el Papa León XIV durante su visita a nuestro país. Esta elección no solo destaca un icono de la industria automotriz local, sino que también refleja la importancia de la Hilux, uno de los vehículos más vendidos y exportados desde Argentina.

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Por ahora, Toyota no brindó detalles sobre cómo se adaptará la camioneta para que funcione como papamóvil. Tampoco se aclaró qué versión específica de la Hilux se empleará ni cuántas unidades estarán preparadas, aunque se estima que serán al menos dos. Esto responde a que el Papa realizará actividades en distintas ciudades, por lo que necesitará vehículos equipados para sus traslados.

El itinerario papal: ciudades confirmadas y la duda entre cabina simple o doble

El itinerario oficial incluye jornadas en Buenos Aires el lunes 9 de noviembre, Córdoba el martes 10 y Luján el miércoles 11. Una incógnita clave es si el papamóvil se basará en una Hilux de cabina simple o doble. La cabina simple permitiría una caja más amplia para instalar la zona donde viajará el pontífice, mientras que la doble ofrecería mayor espacio para acompañantes y seguridad.

También queda por definir si el espacio donde estará León XIV será abierto o tendrá algún tipo de protección. Considerando modelos usados por otros papas en sus visitas internacionales, la opción de un papamóvil abierto se perfila como la más probable, para facilitar el contacto con los fieles.

De Kenia a Filipinas: los precedentes de la Hilux al servicio de la Santa Sede

No es la primera vez que una Toyota Hilux se adapta para un papamóvil. En 2015, durante la visita del papa Francisco a Kenia, se utilizó una Hilux de cabina simple con protección parcial en la zona frontal y una superficie vidriada que permitía que el Papa saludara a la gente durante el recorrido. Ese mismo año, en Filipinas, se empleó una de cabina doble que fue modificada en la parte trasera: se retiraron el techo y los asientos para ampliar el espacio y crear un área donde el Papa viajara de pie y pudiera saludar a los fieles, manteniendo parte de la estructura original de la cabina.

Ford F-350, Chevrolet C-10 y Renault Trafic: la historia del papamóvil argentino

La elección de vehículos nacionales para papamóviles tiene antecedentes en Argentina. Durante las visitas de Juan Pablo II en 1982 y 1987, se usaron camionetas fabricadas localmente, como la Ford F-350 en su primera visita y la Chevrolet C-10 junto a una Renault Trafic en la segunda. Esta última sufrió una transformación notable con un habitáculo blindado y vidriado para que el Papa pudiera saludar al público con seguridad.

La visita de León XIV pondrá a la Hilux en el centro de uno de los eventos más destacados del año en Argentina. Aunque aún no se conocen detalles técnicos, el papamóvil deberá equilibrar seguridad, visibilidad, comodidad y espacio para que el Papa pueda desplazarse y conectar con la gente durante sus recorridos.