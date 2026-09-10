Toyota lanzó en Argentina la nueva Land Cruiser 300 VX HEV, la primera versión híbrida de su icónico todoterreno. Con un motor V6 biturbo de 3,5 litros y un impulsor eléctrico que entregan 464 CV, el modelo llega importado a un precio de 168.300 dólares y garantía de hasta 10 años.

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La nueva variante VX HEV combina un motor naftero V6 biturbo de 3,5 litros con un impulsor eléctrico que entrega una potencia conjunta de 464 caballos. Este sistema híbrido, llamado i-FORCE MAX, se acopla a una caja automática de 10 velocidades y mantiene la tracción integral permanente 4WD con diferencial central Torsen y bloqueo trasero.

¿Qué prestaciones y motorización ofrece la Land Cruiser 300 híbrida?

Lejos de perder su esencia todoterreno, la asistencia eléctrica brinda un torque instantáneo que mejora el desempeño en terrenos difíciles como barro, arena o piedras. Gracias a esta combinación, el Land Cruiser híbrido acelera de 0 a 100 km/h en unos 6,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.

Para quienes prefieren la mecánica tradicional, Toyota mantiene la versión GR-S con motor V6 turbodiésel de 304 caballos y un torque de 700 Nm. Esta variante, inspirada en Toyota Gazoo Racing, ofrece una suspensión y dirección ajustadas para un rendimiento off-road superior, junto con detalles exclusivos en diseño y equipamiento.

Confort de alta gama: pantallas, sonido premium y espacio para siete pasajero

En cuanto al confort, la versión híbrida VX HEV destaca por su equipamiento de alta gama. Incluye llantas de aleación de 20 pulgadas, techo solar eléctrico y dos pantallas de entretenimiento de 11,6 pulgadas para los pasajeros traseros, además de paragolpes exclusivos y las insignias Beyond Zero que identifican su tecnología electrificada.

Ambas versiones tienen capacidad para siete ocupantes distribuidos en tres filas de asientos, bajo un diseño interior que Toyota denomina “belleza funcional”. Incorporan un tablero digital de 12,3 pulgadas, Head-Up Display, central multimedia táctil de igual tamaño, cargador inalámbrico para celulares y un sistema de audio JBL con 14 parlantes.

La seguridad no queda atrás, ya que los Land Cruiser híbrido y diésel incluyen de serie el paquete Toyota Safety Sense. Este conjunto de asistencias contempla frenado autónomo de pre-colisión, control de crucero adaptativo, alerta de cambio de carril, luces altas adaptativas, además de 10 airbags y sistemas como radar de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y monitor 360° con visualización 3D.

¿Cuánto cuesta la nueva Toyota Land Cruiser 300 en Argentina y qué garantía tiene?

Ambas versiones llegan al mercado argentino con un precio sugerido de 168.300 dólares y cuentan con la garantía extendida Toyota 10, que cubre hasta 10 años o 200.000 kilómetros, incluyendo los componentes del sistema híbrido.